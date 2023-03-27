زيلينسكي يناقش مع يونيسيف التداعيات "الخطيرة" للحرب على الأطفال الأوكرانيين

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الممثل أورلاندو بلوم "التداعيات الخطيرة" للحرب على الملايين من الأطفال في البلاد.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للقائه مع بلوم اليوم الاثنين، وكتب "الحرب تدمر طفولة الأطفال الأوكرانيين". وأضاف أن الآلاف من المدارس تضررت أو دمرت.

وقال زيلينسكي "يضطر نحو 2.7 مليون طفل أوكراني في سن المدرسة للدراسة عن بُعد أو بصورة هجينة". وأضاف أن الفتيات والصبية يواجهون خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق ومشاكل عقلية أخرى.

وقال بلوم، الذي يشغل منصب مبعوث يونيسيف للمشاريع الإنسانية منذ عام 2009، خلال اللقاء، إنه زار أسرة لديها 5 أطفال بيولوجيين، و4 أطفال بالتبني من ضحايا الحرب.

وأضاف بلوم، الذي يشتهر بدوره في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أن يونيسيف تدعم أولياء الأمور الذين يواجهون مثل هذه الحالات بحيث يمكن لكل طفل أوكراني أن يكون جزءا من أسرة متفانية.

وقال "يجب أن يستعيد الأطفال في أوكرانيا طفولتهم".

كما تحدث بلوم عن مصير "الأطفال المفقودين" الذين يجب معرفة مكان وجودهم. ووصف بلوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون ذكر اسمه، بأنه "مجرم حرب".