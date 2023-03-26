رايتس ووتش تتهم طالبان بنكث الوعد بتمكين الفتيات من الدراسة

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الأفغانية المؤقتة برفع الحظر عن تعليم الفتيات وإعادة فتح المدارس والجامعات للطالبات في أفغانستان.

ودعت المنظمة إلى الكف عن "التعدي" على مستقبل الفتيات والنساء، مشيرة إلى أن "نظام طالبان جعل أفغانستان الدولة الوحيدة، التي تمنع النساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية".

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها إزاء الموقف السلبي للعالم في التعامل مع طالبان، وكيف أن التمييز القائم على الجنس، للجماعة، يؤثر بالسلب على مستقبل النساء الأفغانيات.

وقالت سحر فترات، الباحثة المساعدة في قسم حقوق المرأة بالمنظمة الحقوقية إن طالبان تعهدت باحترام حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص، "غير أنها مع بدء العام الدراسي الجديد، أعادت الفتيات المراهقات إلى منازلهن".