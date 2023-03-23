دهم واعتقالات.. لجنة نوبل للسلام تدين "الملاحقات" لمنظمة حقوقية روسية

دانت لجنة نوبل للسلام عمليات دهم واعتقالات "لا أساس لها" طالت في روسيا المنظمة الحقوقية "ميموريال" الحاصلة على الجائزة المذكورة عام 2022.

وقالت رئيسة هذه اللجنة النرويجية بيريت رايس إندرسن -في بيان- إنها تستنكر "اعتقال وملاحقة" أعضاء في منظمة ميموريال ورئيسها إيان راتشينسكي.

وأكدت اللجنة التي نادراً ما تعلق على الأخبار الواردة أن "التهم الموجهة إليهم لا أساس لها ويجب إسقاطها".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، مُنحت جائزة نوبل مناصفة للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي الذي لا يزال مسجوناً في بلاده، ولمنظمتي "ميموريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.

وأعلنت منظمة ميموريال التي أمرت السلطات الروسية رسمياً بحلها، الثلاثاء، أن ملاحقة جنائية بدأت ضد أوليغ أورلوف إحدى شخصيات المنظمة غير الحكومية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دهمت الشرطة الروسية منازل 9 موظفين على الأقل أو أقاربهم، بينهم أورلوف وراتشينسكي، إضافة إلى مكتب ميموريال في موسكو.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تُجري تحقيقاتٍ حول الجرائم المرتكبة إبان الحقبة السوفياتية، إن هذه الإجراءات تأتي في أعقاب فتح قضية بحقها مطلع مارس/آذار.

وأوضحت ميموريال أن السلطات تتهمها بأنها أدرجت في قائمتها الخاصة بضحايا القمع السوفياتي أسماء 3 أشخاص سبق أن دينوا بـ "الخيانة" أو التعاون مع النظام النازي.

وهذه المنظمة -التي تأسست عام 1989 في عهد الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، كانت قد وصفت هذه التدابير بأنها عبثية.

وبعد الإعلان عن فوزه بجائزة نوبل، انتقد أورلوف غزو بلاده لأوكرانيا، قائلاً إنه يشعر "بألم دائم وبالخزي حيال الفظائع" التي ارتكبها الجيش الروسي.