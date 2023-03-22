أمنستي تطالب الهند بالإفراج الفوري عن الصحفي الكشميري عرفان مهراج

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الهندية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي الكشميري عرفان مهراج، وحثتها على إعطاء الأولوية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الهند.

من جهته، سخر رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة بالهند، آكار باتيل، من اعتقال مهراج في سريناغار، من قبل وكالة التحقيقات الوطنية في ما يتعلق "بقضية تمويل الإرهاب"، إذ قال باتيل إن اتهام مهراج بالإرهاب "مهزلة".

وأضاف أن هذا الاعتقال مثال آخر على القمع -الذي طال أمده- لحقوق الإنسان، وقمع الحريات الإعلامية، والمجتمع المدني في منطقة جامو وكشمير. وأشار إلى أن "خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات يتواصل بلا هوادة في كشمير".

وقالت المنظمة إنه "يجب تشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل عرفان مهراج، وحمايتهم وليس اضطهادهم. يجب إطلاق سراحه على الفور. يجب أن يتوقف القمع. تجريم العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان أمر مقلق للغاية، ويجب على السلطات وضع حد لهذا على الفور".

وتابعت "يجب على السلطات الهندية إعطاء الأولوية لإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون بشجاعة وكشفوها، لا سيما في جامو وكشمير، وأن تضمن أن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين يمكنهم العمل في بيئة آمنة ومواتية من دون أي خوف من الأعمال الانتقامية".

واعتقل عرفان مهراج في سريناغار من قبل وكالة الاستخبارات الوطنية يوم 20 مارس/آذار الجاري بموجب أحكام مختلفة من قانون العقوبات الهندي، وقانون (منع) الأنشطة غير المشروعة.