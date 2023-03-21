يونيسيف: ملايين الأطفال الباكستانيين بمناطق الفيضانات محرومون من حقهم في شرب مياه نظيفة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ملايين الأشخاص -بمن فيهم أطفال- يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات ليس لديهم خيار سوى شرب المياه الملوثة.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يُحتفل به في 22 مارس/آذار سنويا منذ عام 1993.

وقال ممثل يونيسيف في باكستان عبد الله فاضل "المياه الصالحة للشرب ليست امتيازا، إنها حق أساسي من حقوق الإنسان".

وأضاف "ومع ذلك، يخوض ملايين الفتيات والفتيان في باكستان كل يوم معركة خاسرة ضد الأمراض المنقولة بالمياه التي يمكن الوقاية منها وما يترتب عليها من سوء التغذية".

وقال البيان إن الفيضانات ألحقت أضرارا بمعظم شبكات المياه في المناطق المتضررة، مما أجبر أكثر من 5.4 ملايين شخص -من بينهم 2.5 مليون طفل- على الاعتماد على المياه الملوثة من البرك والآبار.

وألحقت مياه الفيضانات أضرارا بأكثر من ألف مرفق صحي في إقليم السند، حيث لا يزال ملايين الأشخاص ينتظرون انحسار المياه.

وبعد 6 أشهر من الفيضانات يعيش الكثيرون في خيام بجوار المياه الراكدة التي تساهم في تفشي الأمراض المنقولة، مثل الكوليرا والإسهال وحمى الضنك والملاريا.

وأثرت الفيضانات التي نجمت عن أمطار موسمية قياسية العام الماضي على 33 مليون شخص، وغمرت ثلث باكستان، وقدرت الأضرار الناجمة عن الفيضانات بنحو 40 مليار دولار.