أرقام وإحصاءات صادمة عن زواج الأطفال في الولايات المتحدة -التي ينظر إليها على أنها قلعة الحقوق والحريات في العالم- طفت إلى السطح بعدما رفضت ولاية فرجينيا الغربية رفع سن الزواج إلى 18 عاما والإبقاء عليه كما هو، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات.

وكان مجلس شيوخ الولاية -الذي يسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري- قد صوت الخميس الماضي ضد التعديلات التي طرحها عدد من أعضائه برفع الحد الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاما فيما يعرف باسم مشروع قانون "منح المساعدة السكنية لضحايا العنف المنزلي" (HOUSE BILL 3018)، وقرر الإبقاء عليه كما هو عند سن 16 عاما.

وتشير إحصاءات منظمات أميركية إلى أن العديد من الولايات تسمح بشكل قانوني بزواج الأطفال في سن 13 عاما، ناهيك عن وجود استثناءات في 25 ولاية تسمح بزواج الأطفال دون تحديد عمر معين في حالة موافقة الوالدين أو موافقة القضاء، حيث لا يفرض القانون حدا أدنى لسن الزواج.

وتحدث معظم هذه الزيجات بين فتاة قاصر ورجل بالغ، بحسب إحصاء أجرته منظمة "فرونت لاين" (Frontline)، وتعد فرجينيا الغربية وداكوتا الشمالية وهاواي الولايات التي يكثر فيها زواج الأطفال، حيث أظهرت بيانات أن أكثر من 10 من بين ألف طفل قد تزوجوا.

Here are the NO votes on HB3018 in Senate Judiciary yesterday. No discussion, no amendments to put in a floor for the age of marriage….nothing…just a no vote. https://t.co/aDgT1lA7Du pic.twitter.com/0QIpGFd8zX

وحتى عام 2017 كانت جميع الولايات الخمسين تسمح للقصّر بالزواج، ولكن منذ عام 2018 حظرت 6 ولايات أميركية (ديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا ومينيسوتا ورود آيلاند ونيويورك) الزواج قبل سن 18عاما.

بدورها، تقول حركة "متحررة أخيرا" (Unchained at Last) -التي تطالب بوقف زواج الأطفال في أميركا- إن هناك ما يقارب 300 ألف حالة زواج لفتيات تحت سن 17 عاما وقعت بين عامي 2000 و2018، في حين تم توثيق زيجات كانت أعمار الفتيات فيها لا تتجاوز 12 عاما في كل من ولايات ألاسكا ولويزيانا وكارولينا الشمالية بين عامي 2000 و2010.

وبحسب أرقام منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن أكثر من 16.4 ألف طفل تزوجوا في ولاية فلوريدا وحدها في الفترة من عام 2000 وحتى 2018، ونحو 4 آلاف طفل تحت سن 18 تزوجوا في نيويورك بين عامي 2000 و2010، وذلك قبل أن ترفع الولاية السن الأدنى للزواج من 14 إلى 17 عاما في عام 2017.

وفي عام 2016 أصدر مركز "بيو" للأبحاث السياسية والاجتماعية بالعاصمة واشنطن إحصائية تفيد بتسجيل الولاية 753 زواجا لفتيات تحت سن 18 عاما.

My name is Dawn Tyree, and I am writing to you because I would like to speak on the record regarding #HB3018 to end #childmarriage in #WestVirginia. I am a survivor of child marriage. I was 13-years-old when I was forced to marry my 32-year-old abuser. He had been sexually abus.

— Dawn Tyree 🪷 Undereducated lobbyist changing laws (@Dawnbtyree) March 10, 2023