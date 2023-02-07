بينهم 127 طفلا وامرأة.. إصابة مئات المدنيين في الحديدة باليمن بسبب الألغام في 2022

قالت الأمم المتحدة إن 289 مدنيا أصيبوا بسبب ألغام⁩ وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة غربي اليمن على مدار العام الماضي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة -في بيان- ارتفاع عدد الضحايا بسبب انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة 160% خلال 2022 عن العام السابق له، عندما أُصيب 111.

ومن بين المصابين جراء الألغام الأرضية في الحديدة 112 طفلا و15 امرأة، حسب البيان.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع ألغام أرضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف من الألغام التي زرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك بين مقاتلي حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة.

وكانت تقارير حقوقية ودولية سابقة أشارت إلى أن عدد ضحايا الألغام في اليمن تجاوز 10 آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، كما زُرع أكثر من مليوني لغم أرضي في أنحاء البلاد خلال الحرب الدامية.