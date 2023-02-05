طرد شرطي أميركي في حادث وفاة مواطن أسود تعرض للضرب المبرح

أعلنت شرطة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية طرد الشرطي الأبيض بريستون همفيل، في إطار قضية وفاة المواطن الأسود تايري نيكلوز إثر تعرضه لضرب مبرح.

يأتي ذلك بعد إقالة 5 عناصر سود من الشرطة، وتوجيه تهمة القتل إليهم.

وأوضحت الشرطة في بيان أن همفيل الذي يخدم في جهاز هذه المدينة الكبيرة الواقعة جنوب البلاد منذ عام 2018 "انتهك الكثير من القواعد" خصوصا على صعيد "السلوك الشخصي والنزاهة" واستخدام مسدس تايزر الكهربائي.

وأوقف نيكولز (29 عاما) في السابع من يناير/كانون الثاني من جانب عناصر من وحدة خاصة في ممفيس (جنوب) بسبب مخالفة قانون السير على ما ذكرت الشرطة.

وقد تعرض هذا المواطن الأسود لضرب مبرح، وتوفي بعد 3 أيام في المستشفى.

وكانت السلطات تخشى أن تسبب مشاهد توقيف نيكولز وضربه المريعة، التي نشرت بالكامل، احتجاجات شعبية واسعة.

وخلال مراسم جنازة نيكولز يوم الأربعاء، ندد بعنف الشرطة كل الذين توالوا على الكلام، ومن بينهم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.