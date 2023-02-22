الجزيرة تعرب عن قلقها "الشديد" على سلامة صحفييها المعتقلين بمصر

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن الزميل بهاء الدين إبراهيم المنتج بقناة "الجزيرة مباشر" يكمل اليوم الأربعاء 3 سنوات في السجون المصرية، منذ اعتقاله لحظة وصوله إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ووفق بيان الشبكة، تعرض الزميل بهاء الدين لانتهاكات قانونية مستمرة، منها الإخفاء القسري، التعذيب بالكهرباء، الحبس الانفرادي معصوب العينين ومكبل اليدين، إضافة إلى معاناته من آلام مبرحة في الظهر بسبب إصابته في العمود الفقري.

وتعرب شبكة الجزيرة عن قلقها الشديد على سلامة الزميل بهاء الدين وزميليه هشام عبد العزيز وربيع الشيخ المحتجزين كذلك دون محاكمة، في زنازين تفتقر لأبسط شروط الصحة والنظافة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم ويعرض حياتهم للخطر في ظل معاناتهم من أمراض مزمنة.

وتدعو الجزيرة كل الهيئات، المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم، إلى الوقوف مع الزميل بهاء الدين وغيره من الصحافيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.