بعد الزلزال.. آلاف السوريين يعودون طوعا لبلادهم من تركيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات خلال جولة تفقدية على مخافر حدودية جنوبي البلاد، رفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر.

ولفت أكار إلى أن بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود إلى ولاية هاتاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وأكد الوزير أنه تبيّن أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كليا، وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي.

وذكر أيضا أن 10 آلاف و633 سوريا عادوا من تركيا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال.

وفي مستهل جولته، زار أكار معبر يايلاداغي الحدودي مع سوريا، بولاية هاتاي، حيث أكد مسؤولون في المعبر عدم وجود أي عبور للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة، وأنه على العكس هناك عمليات عودة نهائية إلى سوريا.

وفي 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، علاوة على أعداد كبيرة من المشردين.