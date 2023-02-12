بعد تحذير من وفاته.. إيران تفرج عن معارض مضرب عن الطعام

أفرجت السلطات الإيرانية عن فرهاد ميثمي، المعارض المعتقل المضرب عن الطعام، بعد أسبوع من تحذير أنصاره من احتمال وفاته.

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو فيها الهزال الشديد على ميثمي المعتقل منذ عام 2018 لدعمه ناشطات محتجات على فرض الحجاب في إيران. وتسببت هذه الصور في إثارة غضب مستخدمي وسائل التواصل وجماعات دولية لحقوق الإنسان.

وقد غردت السلطة القضائية -على تويتر- قائلة إن الزعيم الأعلى علي خامنئي أقر الآونة الأخيرة عفوا و"أُدرج اسم فرهاد ميثمي في هذا العفو وأُطلق سراحه من السجن".

وأظهرت صور لميثمي وهو متكور فوق ما يشبه سرير مستشفى، أو واقفٌ بينما برزت ضلوعه تحت الجلد.

وقال روبرت مالي مبعوث واشنطن الخاص لشؤون إيران "صور مروعة للدكتور فرهاد ميثمي المدافع الشجاع عن حقوق المرأة والمضرب عن الطعام في السجن".

ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية "هذه الصور لميثمي تذكير مفجع بازدراء السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان".

وبعد أن ساعدت "حملة قمع" -وفق منظمات حقوقية- على تهدئة الاضطرابات في أنحاء البلاد، أصدر خامنئي الأحد الماضي عفوا يشمل عددا كبيرا من السجناء بعضهم اعتقلوا مؤخرا بالاحتجاجات المناهضة للحكومة. وجاء العفو في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة عام 1979.

وقد شهدت إيران اضطرابات على مستوى البلاد عقب وفاة المواطنة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بمقر للشرطة. وهذه الاضطرابات مثلت أحد أقوى التحديات التي تواجه هذه الجمهورية منذ ثورة الخميني.

واعتقلت شرطة "الأخلاق" أميني لانتهاكها قواعد ارتداء الحجاب التي تفرض على النساء ارتداء ملابس محتشمة وغطاء للرأس. ولعبت النساء دورا بارزا في الاحتجاجات التي أضرمت فيها بعض النساء النار في الحجاب.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 500 محتج لقوا حتفهم، وإن نحو 20 ألفا أصبحوا الآن في غياهب السجون. وأقرت السلطة القضائية بأن 4 أشخاص على الأقل نُفذ فيهم حكم الإعدام شنقا.

وكان ميثمي قد تقدم في رسالة بـ 3 مطالب وهي: التوقف عن الإعدام، الإفراج عن السجناء السياسيين والمدنيين، إنهاء مضايقات "الحجاب الإجباري".