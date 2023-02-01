منظمة العفو الدولية تدعو لتفكيك نظام الفصل العنصري في إسرائيل

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى "تفكيك نظام الفصل العنصري الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة الدماء" في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة إنها منذ أن شنت حملة كبرى ضد الفصل العنصري قبل عام من الآن، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 220 فلسطينيا، من بينهم 35 في يناير/كانون الثاني الماضي وحده.

وأضافت المنظمة أن عمليات القتل غير المشروع تساعد في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتشكل جرائم ضد الإنسانية، "مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية مثل الاعتقال الإداري والترحيل القسري".

ووفق المنظمة، سلطت سلسلة من الهجمات المميتة -خلال الأيام القليلة الماضية- الضوء على الحاجة الملحة للمساءلة. ففي 26 يناير/كانون الثاني، شنت القوات الإسرائيلية غارة على مخيم جنين للاجئين وقتلت 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 61 عاما.

وفي 27 يناير/كانون الثاني، حينما قُتل 7 مدنيين إسرائيليين في هجوم نفذه مسلح فلسطيني في مستوطنة نفيه يعقوب الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، صعدت السلطات الإسرائيلية من العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ونفذت "اعتقالات جماعية كاسحة وهددت بهدم عقابي للمنازل".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الأحداث المدمرة التي وقعت في الأسبوع الماضي "كشفت مرة أخرى التكلفة القاتلة لنظام الفصل العنصري" في إسرائيل.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائم الفصل العنصري وغيرها من الجرائم قد منحها زمام الحرية في عزل الفلسطينيين والسيطرة عليهم وقمعهم بشكل يومي، وساعد في إدامة العنف المميت.

وأضافت أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، ومن المخيف بصراحة أن نرى الجناة يفلتون من العقاب عاما بعد عام.

وأشارت المنظمة إلى أنه "حتى يتم تفكيك نظام الفصل العنصري، لا يوجد أمل في حماية أرواح المدنيين، ولا أمل في تحقيق العدالة للعائلات المكلومة".