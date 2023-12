"عالم ظالم".. أطباء بلا حدود تستغيث لغزة بصحيفة نيويورك تايمز

نشرت منظمة أطباء بلا حدود إعلانا في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تدعو فيه لوضع حد لإطلاق النار في غزة، وشهادة طبيبة بالقطاع حول هول الوضع هنالك في ظل القصف الإسرائيلي المستمر منذ 68 يوما.

وجاء في الإعلان "لا وجود لمكان آمن في غزة، القصف لا يتوقف، بالكاد يوجد طعام أو مياه صالحة للشرب، يجب إنهاء هذه الكارثة الإنسانية على وجه السرعة".

من جانب آخر، كررت المنظمة في بيان لفرعها في كندا الدعوة للاستجابة لمطالبها، مستشهدة بقول إحدى الطبيبات من غزة تُدعى رُبى "تنهال الغارات الجوية علينا في جميع الأيام والليالي، ولا ينفكون يستهدفون الجميع، لا أحد في مأمن".

Have you seen our ad in the @nytimes?



In Gaza, no place is safe.

The bombing doesn't stop and there's barely any food or clean water.

End this humanitarian catastrophe.#CeasefireNow pic.twitter.com/9ngcy4gwAY

— Doctors w/o Borders (@MSF_USA) December 11, 2023