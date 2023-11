نواب وحقوقيون أميركيون يضربون عن الطعام اعتراضا على تجويع أطفال غزة

بدأ عدد من النواب والناشطين في الولايات المتحدة الأميركية إضرابًا عن الطعام للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأعلنوا عن ذلك من خارج البيت الأبيض للتأثير على صانعي القرار في الحكومة الأميركية على إنهاء الحرب فورًا.

وأعلن المشاركون في الإضراب ومنهم النائب عن ولاية ديلاوير، مدينة ويلسون أنطون، والنائب عن نيويورك زهران ممداني، والنائب عن أوكلاهوما موري تورنر، والنائب عن فرجينيا سام رسول، والنائب عن ميشيغان أبراهام عياش أنهم سيمتنعون عن الطعام لمدة 5 أيام.

“We have 15,000 civilians killed in 7 wks, 70% whom our children & women. That’s more civilians than were killed in 20 yrs of war in Afghanistan”@CynthiaNixon joins hunger strike of activists at White House to demand ceasefire #FreePalestine pic.twitter.com/1btB1kVT3L — #StopCopCity (@ChuckModi1) November 27, 2023

وأشار المشاركون إلى أنهم اختاروا الامتناع عن الطعام، لكونه أقل فعل يستطيعون تقديمه لأطفال ونساء غزة المحاصرين والممنوع عنهم أقل الحقوق وهو الغذاء والماء، واختار النواب هذا المكان كي يلفت الإضراب عن الطعام الانتباه إلى "حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة ورئيسنا وقادة الكونغرس يمولون سياسة التجويع هذه بدعمهم المستمر للاحتلال".

“We don’t want the ongoing destruction against civilians & we don’t want an illegal Israeli military occupation. The issue of Palestine is the human rights issue of our generation.”@XOAMANI among activists launching hunger strike calling for a ceasefire #FreePalestine pic.twitter.com/wZsMFQL5HG — #StopCopCity (@ChuckModi1) November 27, 2023

وقالت ممثلة مدينة ويلسون-أنطون في حديث صحفي "إننا نرسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين لقصف المجتمعات المحلية في غزة، ولا أعتقد أن رئيسنا يستخدم نفوذه إلى الحد الذي يمكنه من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وانضمت الممثلة الحاصلة على إيمي وغرامي، سينثيا نيكسون، إلى الإضراب، وتحدثت عن الآلاف الذين قتلوا في أقل من 50 يوما و70% منهم من الأطفال والنساء، ونظم المحتجون وقفة ليلًا للتضامن مع الضحايا في غزة.

BREAKING: Activist groups, state legislators (& Cynthia Nixon) launch hunger strike at White House for a permanent ceasefire. #FreePalestine pic.twitter.com/vNy23usJ5L — #StopCopCity (@ChuckModi1) November 27, 2023

وقالت سينثيا "باعتباري أمّا لأطفال يهود كان أجدادهم ناجين من المحرقة، فقد طلب مني ابني استخدام صوتي وحساباتي على المنصات لأردد كلمة "لن يحدث مرة أخرى" التي تشير لعدم تكرار الإبادات والفصل العنصري كما حدث لليهود ووقف العالم ضده".

Today we begin a hunger strike in front of the White House demanding a permanent ceasefire. pic.twitter.com/BChpnSJX7z — Sumaya Awad (@sumayaawad) November 27, 2023

وأكملت الممثلة الشهيرة "كأميركية، أنا هنا لأطالب رئيسنا بوقف تمويل القتل الجماعي والتجويع لآلاف الفلسطينيين الأبرياء، وغالبيتهم من الأطفال والنساء ويجب على الرئيس بايدن استغلال هذه اللحظة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وبهذا سيعيد جميع الرهائن والسجناء السياسيين إلى وطنهم ويبدأ في إرساء الأساس لسلام دائم".

HAPPENING NOW: A coalition of Palestinian, Jewish, and racial justice organizations are launching a hunger strike outside the White House to say: permanent ceasefire now. Over 14,850 Palestinians have been killed: Biden must act now to save lives.#HungerStrikeForCeasefire pic.twitter.com/u7PioabQ8J — beth miller (@bethavemiller) November 27, 2023

"We read their names here in front of the White House to honor these Palestinians, to humanize them, and to make it clear that they are not just numbers." @ZohranKMamdani ends the first day of the #HungerStrikeForCeasefire in front of the White House. pic.twitter.com/vge1NJ1h0I — beth miller (@bethavemiller) November 28, 2023