حريات|فلسطين

كتب مقالا لصحيفة أميركية.. اختطاف إسرائيلي لشاعر فلسطيني ودعوات لحمايته

إسرائيليون داخل مجمع مستشفى الشفاء الطبي (رويترز)
22/11/2023

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أنباء اعتقال القوات الإسرائيلية للشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة خلال نزوحه برفقة زوجته وأطفاله إلى جنوب غزة.

وأعربت منظمة "قلم أميركا" عن القلق إزاء الأنباء الواردة عن احتجاز مصعب، المؤسس للمكتبة الوحيدة باللغة الإنجليزية والحائز على العديد من الجوائز الأدبية، وقالت إنها تسعى للحصول على المزيد من التفاصيل عنه، ودعت لحمايته.

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وأكد شقيقه حمزة مصطفى أبو توهة خبر اعتقاله في تغريدة قال فيها "أخذه الجيش عند وصوله إلى الحاجز مغادرا من الشمال إلى الجنوب. دخلت زوجته وأولاده الجنوب، بينما قام الجيش باعتقال أخي، ولا ندري عنه شيئا، مع العلم أن السفارة الأميركية أرسلت له ولعائلته للسفر عبر معبر رفح، أرجو أن يتواصل أحد من أصدقاء مصعب الأجانب مع الصليب الأحمر".

وكان مصعب قد كتب مقالا في صحيفة "نيويوركر" يصف فيه مشاهد قاسية من الحرب على غزة، والمنازل التي استحالت بين ليلة وضحاها إلى ركام، ساردا قصص أبنائه وهم ينتفضون من صوت القنابل ومخاوفهم من الموت.

وأعرب أصدقاء وأفراد من عائلة أبو توهة ومدونون وناشطون عن قلقهم البالغ عبر المنصات حيال اختفاء مصعب، وأمانيهم بالإفراج عنه.

وغردت الفنان أمل جيث "تطالب منظمة قلم أميركا بحماية مصعب وجميع أولئك الذين يساهمون في الأدب والخطاب الفكري".

وعبرت المحررة الرقمية لورا ألباست "منذ اختطاف مصعب من عائلته لم يسمع أحد أي شيء عنه منذ ذلك الحين. ما زلت أتذكر أنه قبل شهرين فقط، كنت أنا ومصعب نتحدث عن الأدب في مقهى في فيلادلفيا، ويريني صورا لأطفاله الرائعين، أناشد ممثلي ماساتشوستس أن يفعلوا شيئا، وأن يعيدوا مصعب".

وتحدثت دار نشر "أضواء المدينة" عبر منصة "إكس" عن مقترح سبق أن تم تقديمه في جامعة هارفارد من أن يتواصل المعنيون مع محام من بوسطن يسمى سامي النابلسي، ليحيل الأمر إلى مسؤولين رفيعين في وزارة الخارجية.

 

المصدر : الجزيرة