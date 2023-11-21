لجنة أممية: أطفال غزة يقتلون بوحشية غير مسبوقة

أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن الحرب في قطاع غزة أودت بحياة المزيد من الأطفال بوحشية غير مسبوقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار أن طفلا من كل 5 أطفال حول العالم يعيشون في مناطق نزاعات مسلحة.

ولفت إلى أن اليوم العالمي لحقوق الطفل يتم الاحتفال به في أجواء حزينة، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار" في مناطق النزاع والعودة إلى أسس القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال.

وبيّن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1989.

وأضاف البيان: "لكن بعد مرور 34 عاما، أصبح اليوم هو يوم حداد للأطفال، إذ مات العديد من الأطفال مؤخرًا في النزاعات المسلحة، وقُتل أكثر من 4600 طفل في غزة خلال 5 أسابيع فقط، وشهدت هذه الحرب مقتل المزيد من الأطفال في فترة زمنية أقصر وبوحشية لم نشهدها في السنوات الأخيرة".

ونسب البيان لمنظمة أنقذوا الأطفال (مقرها بريطانيا) القول إن 468 مليون طفل حول العالم يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة، وإن هذا العدد يشكل 20% من عدد الأطفال في العالم البالغ 2.4 مليار طفل بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأردف البيان: "تُظهر الأرقام التي تم التحقق منها أن 8 آلاف و630 طفلا قتلوا أو تعرضوا للإعاقة في جميع أنحاء العالم عام 2022، والمقلق بشكل كبير أيضا أن نحو 4 آلاف طفل حرموا من الحصول على المساعدات الإنسانية في العام الماضي".

ولليوم الـ46 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.