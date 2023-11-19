الاحتلال يعلن اعتقال 1100 ناشط من حماس بالضفة منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد اعتقال 1100 ناشط من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية المحتلة من أصل أكثر من 1800 فلسطيني، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وقال جيش الاحتلال إنه "منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال ما يزيد عن 1800 مطلوب (فلسطيني) في أنحاء الضفة الغربية، نحو 1100 منهم ينتمون إلى حماس".

وأفاد بأنه اعتقل الليلة الماضية 38 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، "بينهم 20 ينتمون إلى حماس".

وتشهد الضفة الغربية يوميا حملات دهم واعتقالات إسرائيلية تتخللها مواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولليوم الـ44 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 12 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.