وسط حملة ترحيل واسعة.. 300 ألف لاجئ أفغاني يغادرون باكستان

قال مسؤولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني غادروا البلاد حتى الآن في إطار حملة الترحيل التي تشنها البلاد ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت باكستان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق عمليات ترحيل جماعية للاجئين الأفغان غير الشرعيين، أو الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، في خطوة انتقدتها الحكومات الغربية وجماعات حقوقية عالمية.

وبحسب السلطات، غادر البلاد 305 آلاف و462 لاجئا أفغانيا منذ ذلك الحين.

وقال فضل ربيع، وهو مسؤول كبير يشرف على عملية الترحيل، إن "أغلبية هؤلاء، بواقع 209 آلاف و550 لاجئا، عبروا الحدود من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان".

وقال حمزة شفقت، مفوض مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، إن "95 ألفا و912 آخرين غادروا باكستان من نقاط العبور بالإقليم".

وأضاف ربيع أن "أكثر من 4 آلاف لاجئ يغادرون البلاد عبر معبر تورخام الحدودي يوميا".

ووفقا للبيانات الحكومية، يعيش نحو 4.4 ملايين لاجئ أفغاني في باكستان، 1.7 مليون منهم بدون وثائق سليمة.