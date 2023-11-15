حريات|باكستان

وسط حملة ترحيل واسعة.. 300 ألف لاجئ أفغاني يغادرون باكستان

ISLAMABAD, PAKISTAN - OCTOBER 05: Afghan refugees who fled after the US occupation in 2001, live under poor conditions at Basti Refugee Camp in Islamabad, Pakistan on October 05, 2022. Currently, about 30 thousands of refugee live in the camp which was founded at outskirt of Pakistani capital soon after Afghanistan invaded by the former Soviet Union in 1979. Most of people had plan of returning back to their home country, to Afghanistan, towards the end of the 1990s, however, the US occupation started on October 7th in 2001, caused more Afghans to migrate to the surrounding countries. Thousands of Afghan refugees moved to Pakistan due to the US war. (Photo by Muhammed Semih Ugurlu/Anadolu Agency via Getty Images)
اللاجئون الأفغان بباكستان يعيشون ظروفا سيئة أغلبهم بضواحي المدن (الأناضول)
15/11/2023-|آخر تحديث: 15/11/202306:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مسؤولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني غادروا البلاد حتى الآن في إطار حملة الترحيل التي تشنها البلاد ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وأعلنت باكستان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق عمليات ترحيل جماعية للاجئين الأفغان غير الشرعيين، أو الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، في خطوة انتقدتها الحكومات الغربية وجماعات حقوقية عالمية.

وبحسب السلطات، غادر البلاد 305 آلاف و462 لاجئا أفغانيا منذ ذلك الحين.

وقال فضل ربيع، وهو مسؤول كبير يشرف على عملية الترحيل، إن "أغلبية هؤلاء، بواقع 209 آلاف و550 لاجئا، عبروا الحدود من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان".

وقال حمزة شفقت، مفوض مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، إن "95 ألفا و912 آخرين غادروا باكستان من نقاط العبور بالإقليم".

وأضاف ربيع أن "أكثر من 4 آلاف لاجئ يغادرون البلاد عبر معبر تورخام الحدودي يوميا".

ووفقا للبيانات الحكومية، يعيش نحو 4.4 ملايين لاجئ أفغاني في باكستان، 1.7 مليون منهم بدون وثائق سليمة.

المصدر : الألمانية