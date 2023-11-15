الهجرة الدولية: وسط انتهاكات واسعة.. 6.3 ملايين سوداني فروا من ديارهم

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن أن أكثر من 6.3 ملايين سوداني فروا من ديارهم جراء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت المنظمة الدولية بأن "الاشتباكات المستمرة تؤثر بشدة على المدنيين، مع ورود تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والتهجير القسري والقتل".

وأضافت المنظمة "تفيد مصفوفة تتبع النزوح في السودان أن 4 ملايين و955 ألفا و538 شخصا نزحوا داخليا في 5 آلاف و312 موقعا في جميع ولايات البلاد (18 ولاية)".

وتابعت المنظمة الدولية أن "ومنذ اندلاع الأزمة فر مليون و373 ألفا و223 شخصا إلى البلدان المجاورة بينها تشاد بنسبة 39.5% وجنوب السودان 27.1% ومصر 25".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلَّفت أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق الأمم المتحدة، دون أن تفلح عدة مبادرات إقليمية ودولية في تثبيت وقف لإطلاق النار منذ ذلك الوقت.