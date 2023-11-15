حريات|فلسطين

استشهاد أسير فلسطيني وحماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن وفاته

سجن مجدو حيث كان الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي مقيدا في أغلاله قبل استشهاده (رويترز)
15/11/2023

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية في بيان مشترك إن فلسطينيا استشهد في سجن إسرائيلي وكان معتقلا منذ فبراير/شباط الماضي دون محاكمة. وحملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل مسؤولية استشهاده.

وأضافت المؤسسات أن الشهيد الذي كان قابعا في سجن "مجدو" هو الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

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وتابعت في بيانها أن مرعي "معتقل منذ 25 فبراير (شباط الماضي) ولم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشاكل صحية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان إن مرعي شعر بالإعياء وتم نقله إلى عيادة السجن، التي أعلنت استشهاده.

وأضافت أنه كما في كل الحالات المماثلة سيتم إجراء تحقيق في ظروف وفاته.

وقالت حركة حماس إن مرعي عضو فيها وحملت إسرائيل مسؤولية وفاته.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود حوالي 7 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، منهم 2570 تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : رويترز