حريات|إيطاليا

تسمم وحروق.. سفينة غير حكومية تنقذ 37 مهاجراً بينهم نساء وقصّر قبالة ليبيا

A handout picture made available on 02 May 2015 of 105 refugees on a rubber raft waiting to board the 'Phoenix', a ship belonging to the Migrant Offshore Aid Station (MOAS), off the island of Lampedusa, Italy, 04 October 2014. MOAS was founded by Regina Catrambone and her husband Christopher, from Italy and the USA respectively, as the first privately funded offshore refugee aid station. The couple have rescued around 3,000 refugees from drowning in the Mediterranean in the past year. MOAS emphasizes that the organization does not personally transport refugees, but instead tracks down their boats when they are in distress and provides first aid in consultation with the Italian and Maltese navies. EPA/DARRIN ZAMMIT LUPI/MOAS.EU / HANDOUT
المهاجرون كانوا على متن قارب مطاط صغير محمّل فوق طاقته بالمياه الدولية (الأوروبية)
8/1/2023

أنقذت منظمة غربية غير حكومية عددا من المهاجرين في البحر قبالة سواحل ليبيا، أمس السبت، وستنزلهم في ميناء أنكونا الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي.

وأوضحت "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية أنّ سفينة "أوشن فايكينغ" أنقذت 37 شخصاً كانوا على متن "قارب مطاط صغير محمّل فوق طاقته في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا" وأكدت المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية أن السفينة توجهت نحو أنكونا.

وأسفت المنظمة لأن "الميناء يقع على بعد 1575 كيلومترا عن منطقة العمليات أي 4 أيام من الملاحة" معربة عن قلقها على مصير الناجين، في حين "تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتبارا من مساء الأحد" مما سيعرضهم لـ "رياح عاتية وبحر هائج".

ويعاني بعض المهاجرين من "تسمم وحروق بسبب الوقود" على متن هذا القارب حيث تكدسوا قبل أن يتم إنقاذهم. ومن بين ركاب القارب هناك امرأتان، و12 قاصراً لا يرافقهم شخص بالغ.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول، وبعد إنقاذ 113 مهاجراً على متن قارب مطاط محمّل فوق طاقته في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ المالطية، بالقرب من المنطقة الليبية، تم تأمين ميناء رافينا لسفينة "أوشن فايكينغ" الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي، ولكن في الشمال.

المصدر : الفرنسية