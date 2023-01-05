خبراء حقوقيون يحذّرون من وقف مساعدة السوريين عبر الحدود

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين إلى تمديد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يضمن لملايين النازحين في شمال غرب سوريا تلقي مساعدات منقذة للحياة، من خلال عمليات تسليم عبر الحدود من تركيا.

وحذّرت المجموعة من العواقب الوخيمة لعدم تجديد القرار 2642 الذي سينتهي في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالوا في بيان إنه إذا لم يتم تجديد القرار، فإن الوضع الإنساني البائس في شمال غرب سوريا سيتفاقم أكثر، في وقت يحتاج فيه الناس إلى دعم المجتمع الدولي للبقاء على قيد الحياة.

تأثر النساء والفتيات

ولمدة 8 سنوات، سمح القرار بإيصال إمدادات المساعدات الحيوية إلى شمال غرب سوريا، "على الرغم من القيود الحالية في نطاقها ومدتها".

وأشار الخبراء إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لا يزال يمثل تحديا للعديد من السوريين، بسبب عوامل مثل انعدام الأمن، وصعوبات الوصول إلى المرافق الصحية ببساطة، والتحديات الأمنية التي تؤثر على حرية التنقل.

وشهريا تقدم الأمم المتحدة مساعدات لـ2.7 مليون شخص عبر الحدود، ما يقرب من 80% منهم نساء وأطفال يواجهون أعباء ومخاطر إضافية على صحتهم الجسدية والعقلية.

وقال الخبراء إن "تجديد القرار هو الحد الأدنى المطلوب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة" لملايين المدنيين في الشمال الغربي لسوريا، وأضافوا أنه "لا يوجد بديل مماثل للمساعدات عبر الحدود للوصول إلى 4.1 ملايين شخص يحتاجون إليها هناك".

وحذر الخبراء من أن عدم تجديد القرار سيعطل ويقلل بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة في المنطقة.