منظمة العفو الدولية: متظاهرون إيرانيون يواجهون خطر الإعدام

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن العديد من الشبان الإيرانيين -بمن فيهم مراهقون محتجزون جراء مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة- معرضون لخطر الإعدام، وتم تعذيبهم.

وحثت المنظمة -في بيان- إيران على أن تسقط على الفور أحكام الإعدام على 3 متظاهرين متهمين بجريمتين على الأقل من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، بعد جلسات محاكمة استغرقت أقل من ساعة.

وكانت احتجاجات واسعة النطاق ضد القيادة الإيرانية اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني لدى احتجازها بمقر للشرطة.

وقالت أمنستي -نقلا عن مصادر مطلعة- إن الرجال الثلاثة تعرضوا "للجلد، والصعق، والتعليق من أرجلهم، وتهديدات بالقتل" من جانب قوات الحرس الثوري لاستخلاص اعترافات منهم.

وأضافت المنظمة في بيانها أن أحد الرجال تعرض للاغتصاب، وعُذّب آخر جنسيا أثناء الاحتجاز.