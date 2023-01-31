حريات|إيران

منظمة العفو الدولية: متظاهرون إيرانيون يواجهون خطر الإعدام

epa10196678 An Iranian woman reacts after cutting her hair during a protest outside the Iranian Consulate following the death of Mahsa Amini, in Istanbul, Turkey, 21 September 2022. Mahsa Amini, a 22-year-old Iranian woman, was arrested in Tehran on 13 September by the morality police, a unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women. She fell into a coma while in police custody and was declared dead on 16 September. EPA-EFE/ERDEM SAHIN
وفاة الكردية مهسا أميني أثار غضبا في إيران وخارجها (الأوروبية)
31/1/2023

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن العديد من الشبان الإيرانيين -بمن فيهم مراهقون محتجزون جراء مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة- معرضون لخطر الإعدام، وتم تعذيبهم.

وحثت المنظمة -في بيان- إيران على أن تسقط على الفور أحكام الإعدام على 3 متظاهرين متهمين بجريمتين على الأقل من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، بعد جلسات محاكمة استغرقت أقل من ساعة.

وكانت احتجاجات واسعة النطاق ضد القيادة الإيرانية اندلعت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني لدى احتجازها بمقر للشرطة.

وقالت أمنستي -نقلا عن مصادر مطلعة- إن الرجال الثلاثة تعرضوا "للجلد، والصعق، والتعليق من أرجلهم، وتهديدات بالقتل" من جانب قوات الحرس الثوري لاستخلاص اعترافات منهم.

وأضافت المنظمة في بيانها أن أحد الرجال تعرض للاغتصاب، وعُذّب آخر جنسيا أثناء الاحتجاز.

المصدر : الألمانية