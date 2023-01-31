بينهم مئات الأطفال والنساء.. اتهام دمشق وموسكو بقتل 1435 مدنيًا سوريًّا بذخائر عنقودية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1435 مدنيًا على الأقل -بينهم 518 طفلا- جراء الذخائر العنقودية المحظورة ومخلفاتها التي استخدمها نظام بشار الأسد وروسيا في سوريا.

جاء ذلك في تقرير نشرته هذه الشبكة الحقوقية، أمس الاثنين، بخصوص القنابل العنقودية ومخلفاتها المستخدمة في سوريا، تحت عنوان: مخلفات الذخائر العنقودية تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا.

وأكدت الشبكة السورية استخدام نظام الأسد والقوات الروسية القنابل العنقودية 496 مرة على الأقل، الفترة ما بين يوليو/تموز 2012 ويناير/كانون الثاني 2023.

وسجل التقرير مقتل 1053 مدنيا -بينهم 394 طفلا و219 سيدة- إثر تلك الهجمات بالقنابل العنقودية، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 382 مدنيا بينهم 124 طفلا و31 سيدة إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية.

ووفق الاتفاقات الدولية، فإن استخدام الذخائر العنقودية، التي تشكل لسنوات تهديدًا على حياة المدنيين، يتعارض مع اتفاقية جنيف ويعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان.