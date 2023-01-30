السلطات التونسية تنقذ 24 مهاجرا وتبحث عن 13 مفقودا في سواحل صفاقس

أنقذت السلطات التونسية 24 مهاجرًا إثر غرق مركبهم بسواحل منطقة اللواتة بولاية صفاقس، بينما لايزال البحث مستمرا عن 13 مهاجر آخر من المفقودين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي إنه جرى نجدة المهاجرين في ليلة الـ29 يناير/كانون الثاني الجاري.

وينحدر جميع من كانوا على متن المركب المنكوب من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقد كانوا خلال عملية هجرة غير منظمة نحو إيطاليا.

وتشهد تونس منذ أيام موجة برد عاتية وانخفاضا في درجات الحرارة.

وشهدت 2022 موجات هجرة قياسية من سواحل تونس حيث يقدر أعداد من وصلوا إلى السواحل الإيطالية بأكثر من 18 ألف من التونسيين وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، فيما فقد في البحر نحو 600 مهاجر من جنسيات مختلفة.