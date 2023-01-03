حريات|إيطاليا

وسط مخاطر الموت غرقا.. قيود الحكومة الإيطالية "المتطرفة" لإنقاذ المهاجرين تدخل حيز التنفيذ

COS12 - Lampedusa, -, ITALY : This picture grabbed on a video released by the Guardia Costiera on October 4, 2013 shows immigrants on a boat after their rescue near Lampedusa on October 3. Italy today mourned the 300 African asylum-seekers feared dead in the worst ever Mediterranean refugee disaster, as the government appealed for Europe to stem the influx of migrants. As the grim search for bodies off the island of Lampedusa continued, an emotional Pope Francis said Friday should be "a day of tears" for a "savage world" that ignored the plight of refugees. Emergency services on the remote island -- Italy's southernmost point -- said they had recovered 111 bodies so far and rescued 155 survivors from a boat with an estimated 450 to 500 people on board.
مهاجرون بعد إنقاذهم في وقت سابق بالقرب من لامبيدوزا الإيطالية (الفرنسية)
3/1/2023

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية أنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مبدية خشيتها من أن تنتهك بذلك القانون الجديد حول عمليات الإنقاذ في البحر الصادر عن الحكومة الإيطالية اليمينية "المتطرفة".

يأتي ذلك بعدما أبلغت سفينة منظمة "جيو بارنتس" أن 45 إلى 50 شخصا بحاجة للمساعدة في البحر.

وذكرت المنظمة أنها تخشى من مواجهة مشاكل مع السلطات الإيطالية بشأن قانون جديد دخل حيز التنفيذ، الاثنين، يهدف للحد من عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر الحد من عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تنفذها المنظمات غير الحكومية في رحلة بحرية واحدة.

وأضافت "أطباء بلا حدود" أن عمليات الإنقاذ تتطلب موافقة روما التي يمكنها أن تأمر لاحقا المنظمات غير الحكومية بعدم إنقاذ مهاجرين.

وفي وقت سابق أمس، نشرت "أطباء بلا حدود" تغريدات أشارت فيها إلى أنها تنقذ قوارب منكوبة فقط بناء على طلب السلطات الإيطالية.

وأضافت هذه المنظمة أن روما طلبت مرة عدم التدخل لأن ليبيا تولت "معالجة الوضع".

وقد امتثلت "جيو بارنتس" للأمر، وتوجهت إلى ميناء تارانتو (إيطاليا) مع 85 شخصا تم إنقاذهم في البحر.

ثم تلقت السفينة إنذارا من خط طوارئ خاص بالمهاجرين الذين يواجهون مشاكل، أشار إلى وجود قارب يواجه صعوبات على طريق "جيو بارنتس".

وقالت المنظمة "طلبنا على الفور إذنا بالتدخل من السلطات الإيطالية لكننا لم نتلق أي رد". وأوضحت "إذا رصدنا القارب وقمنا بعملية إنقاذ بدون إذن قد تعتبر إيطاليا نظريا أننا انتهكنا القانون الجديد".

وشددت على أننا "ملزمون وفقا للقانون الدولي والمعاهدات البحرية بمساعدة من هم في خطر".

ووصلت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية "المتطرفة" إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول، ووعدت بوقف وصول المهاجرين إلى البلاد (أكثر من 105 آلاف عام 2022 وفقا لوزارة الداخلية).

المصدر : الفرنسية