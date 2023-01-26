في "غوانتانامو" تشادي.. معتقلو سجن صحراوي "لا يفكّرون إلّا بالموت"

في سجن كورو تورو الخاضع لحراسة مشددة وسط صحراء دجوراب في تشاد، "لم يعد السجناء يفكّرون إلّا بالموت" وفق نادجيليم الذي نجا من عملية اعتقال أودع خلالها 621 متظاهرًا من نجامينا في هذا السجن.

ونادجيليم (اسم مستعار) هو أحد الذين فرّوا من رحلة مروعة أُخذ فيها أكثر من 600 شاب تشادي، من بينهم 83 قاصرًا، من قلب مظاهرة في نجامينا قمعتها السلطات بشكل دام، إلى السجن الواقع بإحدى أكثر النواحي المقفرة في الصحراء.

في البداية، كانوا تحت حراسة معتقلين جهاديين، وفق شهادات البعض، ثمّ حوكموا في محاكمة جماعية، دون محامين أو وسائل إعلام مستقلة، بعد 45 يوما من الاعتقال.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قضى نحو 50 شخصًا -وفق الحكومة- معظمهم من الشباب الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن بالعاصمة، خلال احتجاج على بقاء الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو عامَين إضافيين في السلطة.

وندّد زعماء المعارضة المنفيون ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بـ "اعتقالات وقائية" عشية المظاهرة تَلَتها اعتقالات أخرى بعد بضعة أيام. وتحدثوا أيضًا عن "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب".

ذاك اليوم الذي يُعدّ أحد أكثر الأيام التي سقط فيها قتلى في التاريخ المعاصر لتشاد، أوقف 621 شخصًا -وفق الحكومة- وتمّ اقتيادهم إلى سجن كورو تورو المؤلف بشكل أساسي من ثكنات محاطة بسياج مرتفع. ويبدو السجن نقطة صغيرة على صور الأقمار الصناعية تحاصرها الكثبان الرملية وسط تشاد.

شرب البول للبقاء على قيد الحياة

يقول ديودوني (اسم مستعار) -الذي يبلغ من العمر 34 عامًا- إنه كان عائدًا من موقع بناء في نجامينا عشية المظاهرة. وقرابة الساعة 21.00، حمله جنود مع أشخاص آخرين واقتادوه إلى أرض مقفرة.

ويروي -لوكالة الصحافة الفرنسية- قصته، مثل آخرين عادوا من كورو تورو، في مكان سرّي، طالبًا عدم الكشف عن هويته.

ويقول وصوته يرتجف رعبًا "بدؤوا في ضربنا. أمر القائد تابعيه بضربي. ربطوا عنقي بحبل، وسمعت أحدهم يقول: اقتلوه".

ويؤكّد لويس مادج مدير منطقة وسط أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش إن منظمته "وثقت عدة حالات لرجال اعتُقلوا لمجرّد أنهم كانوا في الأحياء غير المناسبة، ثمّ جرى اقتيادهم إلى كورو تورو".

ويبعد سجن كورو تورو 600 كيلومتر عن نجامينا أي ما يعادل يومَين من القيادة المتواصلة بالسيارة. وكان السجناء بعيدين عن محاميهم وأسرهم الذين لم يتلقوا أي أنباء عن الأسرى. وأكّد بعض الأهالي -لوكالة الصحافة الفرنسية- أنهم لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم ما زالوا على قيد الحياة.

وشهدت رحلة المعتقلين من نجامينا إلى كورو تورو موت بعضهم، على طول المسارات المتعرجة بين كثبان دجوراب التي عصفت بها رياح حارقة.

ويقول نادجيليم، قرب كنيسة في نجامينا، وإلى جانبه إيف (اسم مستعار) الذي فرّ أيضًا من رحلة الاعتقال "كنّا مكدّسين فوق بعضنا بعضًا في الشاحنة".

ويقول إيف (28 عامًا) -واضعًا نظارات سوداء على عينيه- إنهم خلال الرحلة لم يحصلوا على أي شيء "نشربه أو نأكله. طلبنا السماح لنا بالشرب من البحيرات الصغيرة، لكنهم رفضوا. شرب البعض البول للبقاء على قيد الحياة".

وتابع نادجيليم من جهته "كنّا نكدّس الجثث فوق بعضها بعضًا. بعضها بدأ يتحلّل، فألقى بها الحراس من الشاحنة".

ويذكر كيف تمكن البعض من "الفرار من خلال القفز من الشاحنة" مضيفًا "بعضهم كان محظوظًا والبعض أُصيب بالرصاص".

ويقول مدير منطقة وسط أفريقيا لدى ووتش "نسمع أن جثثًا أُلقيت على الطريق وأن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم ربما بمركز الاعتقال. نعمل على تأكيد ذلك".

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، تحدثت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن توقيف أكثر من ألفَي شخص في نجامينا، لكن الحكومة لم تقرّ، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إلّا بتوقيف 621 شخصًا "من بينهم 83 قاصرًا" نُقلوا جميعهم إلى كورو تورو.

وبُني سجن كورو تورو عام 1996 بعيدًا من جميع المناطق المأهولة، ويستوعب ما بين 500 و600 سجين.

ومن بين المعتقلين فيه سجناء مدانون بـ "الإرهاب" ومتمردون وأشخاص يُشتبه في أنهم يقاتلون مع جماعة بوكو حرام ومع تنظيم الدولة الإسلامية ناشطون جدًا في منطقة بحيرة تشاد. لذلك، يُعرف باسم "غوانتانامو التشادي".

ويقول وزير سابق للعدل طلب عدم الكشف عن هويته "لا يمكن لأي سجين الهرب منه، وإلا مات من العطش".

حرّاس جهاديون

ويقول إيف "كّنا 40 أو 50 سجينًا في كلّ زنزانة. عُهد بنا إلى جهاديين كانوا هم حرّاس زنزانتا. كانوا يضربوننا بقضبان حديدية".

ويتابع نادجيليم "لقد اختاروا معتقلين من بوكو حرام لتعذيبنا" مضيفًا "لم نكن نفكّر إلّا بالموت".

ويشير مادج إلى أن "هناك روايات جدية وموثوقة عن حالات تعذيب في كورو تورو أدّى بعضها إلى الوفاة".

في 11 ديسمبر/كانون الأول حوكم 401 محتجز من بين أكثر من 600 من المتظاهرين الذين أودعوا كورو تورو، في محاكمة داخل السجن بغياب المحامين. وأُعيد القاصرون حينها إلى نجامينا حيث ما زالوا ينتظرون المثول أمام قاضي الأحداث.

وأثناء المحاكمة التي استمرّت 4 أيام، حُكم على 262 محتجزًا بالسجن لمدة تتراوح بين 2-3 سنوات بتهمة "العنف" و"الإخلال بالنظام العام". وأُفرج عن 139 هم 80 شخصًا سيبقون عامًا أو عامين تحت المراقبة، و59 أُطلق سراحهم ببساطة مثل نادجيليم وإيف.

ويقول فريديريك داينونيه منسق مجموعة محامي السجناء "اعتُقلوا في ظروف غير قانونية واحتجزوا في ظروف شبه غير إنسانية وحوكموا وفقًا لإجراءات غير قانونية".

وفي 20 أبريل/نيسان 2021، عندما أُعلن عن وفاة المارشال ديبي، عيّن الجيش نجله محمد ديبي -الذي كان آنذاك يبلغ 37 عاماً- رئيساً على رأس مجلس عسكري مؤلّف من 15 جنرالاً، لفترة انتقالية من 18 شهراً، ووعد في نهايتها بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال "انتخابات حرة وديمقراطية".