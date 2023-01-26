أمنستي تدعو للإفراج عن سجينات يمنيات يحتجزن لعدم وجود مَحرم

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بإطلاق سراح النساء اللاتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن ولكنهن ما زلن محتجزات تعسفا لعدم وجود محرم يكفلهن.

وقالت غراتسيا كاريتشا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات ولا يملكن أي قدرة على التصرف باستقلالية ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمورهن الذكور في حياتهن اليومية".

وأشارت إلى أن اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم ممارسة عرفية استمرت فترة طويلة قبل اندلاع النزاع المسلح في 2015.

وأكدت أنه يجب أن تتطور التقاليد العرفية كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته.

وأضافت "يجب على سلطات السجون الإفراج فورا عن النساء وأي شخص آخر محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني والدستور والالتزامات الدولية في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتحتجز السلطات في جميع أنحاء اليمن النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرا إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014 بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017.

واشتد النزاع منذ مارس/آذار 2015 بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي.

وحتى نهاية 2021 أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.