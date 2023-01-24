فتح تحقيق في شكوى تتعلق بحالة استرقاق شمال موريتانيا

أعلنت وزارة حقوق الإنسان بموريتانيا فتح تحقيق وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إثر شكوى تقدمت بها منظمة حقوقية غير حكومية تتعلق بوجود "حالة استرقاق مزعومة في مدينة أفديرك (شمال البلاد)".

وقالت الوزارة -في بيان- إنها تسعى بجد مع شركائها إلى إنفاذ التشريعات المعمول بها في هذا المجال ضمن المهام الموكلة إليها في مجال متابعة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بشكل عام والاسترقاق بشكل خاص.

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت بعثة توثيق ومتابعة للاطلاع عن كثب على حيثيات القضية وتحديد أوجه المساعدة، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق الضحية المزعومة.

ودعت الجميع إلى احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل موريتانيا، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية.

وتقول منظمات حقوقية موريتانية وأجنبية إن ممارسة العبودية ما تزال قائمة في موريتانيا، لكن الحكومة تصر -مثل منظمات حقوقية أخرى- على أن ما بقي في البلاد مجرد "آثار ومخلفات" لممارسة بائدة لم تعد موجودة في البلاد.