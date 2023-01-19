دعت لحمايتهم.. لجنة حقوقية: 19 صحفيا فلسطينيا يقبعون بالسجون الإسرائيلية

قالت لجنة حقوقية عربية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعتقل في سجونها 19 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا، وطالبت اللجنة بالإفراج عنهم.

وقالت "لجنة دعم الصحفيين" (مقرها بيروت) في بيان، إن "عدد المعتقلين (الصحفيين) ارتفع صباح الخميس إلى 19، بعد اعتقال الصحفي عبد المحسن شلالدة، بعد مداهمة منزله ببلدة سعير في الخليل جنوبي الضفة الغربية".

وأضافت أن "من بين إجمالي المعتقلين 9 صحفيين تم إصدار أحكام فعلية بحقهم، و6 معتقلين إداريا دون تهمة تذكر حيث تم تجديد الاعتقال الإداري عدة مرات لبعضهم، و3 صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم".

وأوضحت أن "الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون للاعتقال والاستهداف خاصة خلال تغطيتهم اقتحامات الاحتلال للبلدات والمدن".

وطالبت بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بـ"حماية الصحفيين"، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد "لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".

كما ناشدت الجهات الحقوقية المعنية بضرورة "التحرك لوقف الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن 19 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال".

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ​​​​​​​فإن إسرائيل تعتقل داخل سجونها 4700 أسير فلسطيني، بينهم 150 طفلا و29 سيدة.