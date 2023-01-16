يبدأ إضرابا عن الطعام.. أميركي محتجز في إيران يناشد بايدن التدخل لإطلاق سراحه

ناشد أميركي من أصل إيراني، مسجون في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهم تجسس، الرئيسَ الأميركي جو بايدن إعادته إلى بلاده، وقال إنه سيبدأ إضرابا عن الطعام لمدة 7 أيام للفت الانتباه لمحنته.

ووجه سياماك نمازي النداء -في رسالة- إلى بايدن، بعد مرور 7 سنوات على اليوم الذي أطلقت فيه إيران سراح 5 مواطنين أميركيين آخرين في عملية تبادل للسجناء أقيمت بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال نمازي البالغ من العمر 51 عاما في رسالته التي نشرها المحامي جاريد جينسر "عندما تركتني إدارة أوباما في خطر.. وأطلقت سراح المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين رهائن في إيران في 16 يناير/كانون الثاني 2016، وعدت الحكومة الأميركية عائلتي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون أسابيع".

وأضاف "والآن وبعد 7 سنوات (تولى خلالها رئيسان آخران السلطة في الولايات المتحدة).. ما زلت محتجزا في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران".

وطلب نمازي من بايدن أن يقضي دقيقة واحدة في اليوم على مدى الأيام السبعة المقبلة بالتفكير في معاناة المواطنين الأميركيين المحتجزين بإيران ومن بينهم خبير البيئة مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، ورجل الأعمال عماد شرقي (58 عاما)". وأوضح نمازي أنه سيضرب عن الطعام لمدة 7 أيام.

والد نمازي ويدعى باقر، وهو موظف سابق بمنظمة اليونيسيف، أوقف عندما توجه إلى إيران في محاولة للإفراج عن نجله. لكن سمح له بمغادرة البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأسباب صحية.

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الحكومة ملتزمة بتأمين حرية نمازي.