20 منظمة حقوقية تناشد ملك البحرين الإفراج عن أكاديمي معتقل مضرب عن الطعام منذ عام ونصف

ناشدت 20 منظمة حقوقية ملك البحرين وولي عهده رئيس الوزراء الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي والناشط الحقوقي البحريني الدكتور عبد الجليل السنكيس.

وطالبت المنظمات العشرون في رسالة مشتركة بضمان احتجاز السنكيس -قبل الإفراج عنه- في ظروف تلبي المعايير الدولية، من حيث توفير الدواء له والرعاية الصحية الكافية.

كما طالبت المنظمات بضمان نقل أبحاثه -التي تمت مصادرتها تعسفا- إلى أفراد أسرته فورا.

ويصادف اليوم 15 يناير/كانون الثاني عيد ميلاد السنكيس الـ61 والسنة الـ12 وهو رهن الاعتقال، وهو الآن مضرب عن الطعام منذ أكثر من عام ونصف.

وقالت المنظمات إن السنكيس يعاني من ضعف البصر، وألم والتهاب في مفاصله، ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة تفاقمت هذه المشاكل الطبية وزاد الألم في كتفه الأيسر وازداد تدهور بصره.

وعبرت المنظمات عن "القلق الشديد" من المعلومات الواردة من عائلة السنكيس "بأنه كان كذلك محتجزا في ما يرقى فعليا إلى الحبس الانفرادي داخل غرفته في مركز كانو الطبي حيث يوجد، وحيث جرى منعه من الخروج أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو تلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاجه".

ومن بين المنظمات الحقوقية العشرين الموقعة على الرسالة: منظمة العفو الدولية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وحقوق الإنسان أولا.