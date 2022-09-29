لملاحقة الروس.. سعي أميركي لتعديل قانون جرائم الحرب لمحاكمة غير الأميركيين

حثت وزارة العدل الأميركية الكونغرس على سد الثغرات القانونية التي تجعل من الصعب على الولايات المتحدة محاكمة غير الأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت الوزارة إن مثل هذه التغييرات قد تمهد الطريق لإجراء محاكمات في الجرائم الروسية ضد حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وعرض إيلي روزنباوم -مستشار الوزارة للمساءلة في جرائم الحرب- التعديلات القانونية خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حيث أبلغ المشرعين بأن الوكالات الاتحادية الأساسية الأربع المعنية بقضايا جرائم الحرب اتفقت بالفعل على "حلول فنية" لسد ما وُصفت بأنها ثغرات كبيرة في قوانين جرائم الحرب.

وقال روزنباوم -في إفادة معدة مسبقا- "نظرا للجرائم المروعة التي ارتكبتها روسيا خلال حربها غير المبررة على أوكرانيا، ربما لا يكون هناك وقت (آخر) أكثر ملاءمة أو عجلة أو -بصراحة- أكثر فزعا، لعقد الجلسة".

وأضاف أن وزارة العدل "ملتزمة بتحميل مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة المسؤولية بالكامل".

وتوصلت لجنة بتفويض من الأمم المتحدة -الأسبوع الماضي- إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب شملت الاغتصاب، والتعذيب، والإعدام، وحبس الأطفال في المناطق التي احتلتها في أوكرانيا. في حين نفت روسيا هذه المزاعم.

ولفت روزنباوم إلى إن القانون يسمح بالملاحقة في جرائم الحرب فقط عندما يكون الضحية أو الجاني أميركيا أو مقيما بالولايات المتحدة، لذا فهو لا ينطبق على معظم مجرمي الحرب الذين قدموا إليها. وأضاف أن قانون التعذيب الأميركي لا يسمح بالملاحقة الجنائية، إلا إذا كان الجاني أميركيا أو موجودا في البلاد.

وأوضح روزنباوم أن الفجوة الثالثة تتعلق بعدم وجود قانون يجرّم الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل الجماعي أو الهجوم الواسع النطاق على سكان مدنيين. وقال إن "قوانين جرائم الحرب والإبادة الجماعية وحدها ليست كافية ببساطة لمعالجة المجموعة الكاملة والمأساوية من الجرائم الفظيعة التي ترتكب على نطاق واسع ولا تزال تحاصر العالم".

وقال إن وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية والعدل، من بين وزارات أخرى، وافقت على التغييرات المقترحة على القانون لمعالجة الثغرات والسماح لوزارة العدل بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل كامل.

وأكد وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند التزام الولايات المتحدة بتحديد واعتقال ومحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الروسية على أوكرانيا عندما زارها في يونيو/حزيران الماضي.