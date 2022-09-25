مرضى ومسنون.. مسؤول حقوقي روسي ينتقد طريقة تعبئة جنود الاحتياط

انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان الروسية، فاليري فادييف، الجيش الروسي، لقرار التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، بعد أيام من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذا القرار.

وطالب فادييف، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوقف الأسلوب القاسي الذي تتبعه العديد من لجان التجنيد في البلاد. وقال "حتى الرجال الذين ليس لديهم خبرات قتالية تلقوا أوامر بالتجنيد".

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تعبئة حوالي 300 ألف من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا. ولكن في منطقة ياقوتيا السيبيرية، اعترف رئيس جمهورية ساخا، أيسين نيكولاييف بارتكاب أخطاء.

وقال نيكولاييف "يجب إعادة كل من تم حشده من قوات الاحتياط بالخطأ. لقد بدأ هذا العمل بالفعل".

كما تتحدث التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا أيضا، عن استدعاء الرجال الذين ليس لديهم خبرة قتالية للقتال، وكذلك ضباط الاحتياط الأكبر سنا أو المصابين بأمراض مزمنة.