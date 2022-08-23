رابطة يمنية تدين "الانتهاكات المستمرة" في سجن مخابراتي في صنعاء

دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين "الانتهاكات المستمرة بحق المختطفين" في سجن إصلاحية الأمن والمخابرات الذي تديره جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقالت الرابطة -في بيان صحفي- إن من سمتهم "المختطفين" يتعرضون للمعاملة السيئة والإجراءات التعسفية في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أكثر من أسبوعين".

وحمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم"، مطالبة منظمات حقوق الإنسان بـ"التدخل العاجل والعمل الجاد لتمكين المختطفين والمعتقلين من حقوقهم وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم".

يشار إلى أن آلاف اليمنيين ما يزالون في السجون التابعة لأطراف الصراع، معظمهم لدى جماعة الحوثي، وبينهم صحفيون وناشطون وسياسيون وأكاديميون.