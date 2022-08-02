أمنستي تدعو للإفراج عن صحفي يمني مريض محكوم عليه بالإعدام

دعت منظمة العفو الدولية جماعة أنصار الله (الحوثيين) الحاكمة في صنعاء إلى الإفراج عن الصحفي اليمني توفيق المنصوري، وتمكينه من الحصول على العلاج "فورا".

وكان المنصوري ضمن 4 صحفيين محتجزين منذ عام 2015، وقد حكمت عليهم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإعدام في أبريل/نيسان 2020.

وقالت المنظمة، ردّا على أنباء متداولة عن حرمان توفيق المنصوري من الرعاية الصحية رغم أنه يعاني أوضاعًا صحية خطرة، إنه "ما كان ينبغي بتاتًا احتجاز توفيق المنصوري في المقام الأول، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام".

وأضافت المنظمة أن حرمان المنصوري من العلاج الطبي "يُعد عملًا قاسيًا للغاية، ينتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، مشيرة إلى أنه "يعاني -في ظل أوضاع احتجاز مروّعة- أمراضًا مزمنة تشمل داء السكر، والفشل الكلوي، والربو، والمشاكل القلبية".

وشددت على أنه "على الحوثيين أن يسمحوا له فورًا بالحصول على الرعاية الصحية التي هو بأمسّ الحاجة إليها بصورة طارئة".

ودعت المنظمة جماعة الحوثيين إلى أن يكفوا "عن انتهاك حقوق توفيق المنصوري والصحفيين الثلاثة الآخرين" المحتجزين معه، وهم: أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد، وإلى الإفراج عنهم فورا، و"إلغاء الإدانات وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم دون إبطاء".

وفي أبريل/نيسان 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالإعدام على الرجال الأربعة، عقب محاكمة وصفتها العفو الدولية بأنها "جائرة"، وقدّم المتهمون استئنافًا ضد ذلك الحكم أمام المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في العاصمة صنعاء.