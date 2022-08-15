منظمتان حقوقيتان: تصفيات ميدانية لـ40 شخصا في بوركينا فاسو

قالت منظمتان حقوقيتان، في بيانين منفصلين، إن "إعدامات سريعة وخارج القضاء" طالت أكثر من "40 شخصا" مطلع أغسطس/آب الجاري في منطقة توغوري (شمالي بوركينا فاسو)، واتهمتا قوات من الجيش بالقيام بذلك.

ودحضت الحكومة "الادعاءات"، وبينت أن الجيش تعهد بفتح "تحقيق للتثبت من دقة وصحة الادعاءات".

وقالت منظمة "ائتلاف ضد الإفلات من العقاب والتحريض على المجتمعات" في بيان له إنه "منذ الثامن من أغسطس/آب الجاري، تلقى شكاوى من عدد من الشهود وأقارب الضحايا -في منطقة توغوري وتحديدا قرية تافوغو (وسط شمالي البلاد)- بشأن العديد من عمليات الخطف التي أعقبتها إعدامات خارج إطار القضاء".

وأوضحت أنه "تمّ العثور على 40 جثة لاحقا على طول طريق تافوغو-بوروم"، وأن "القتلى كانوا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين".

ونقلت المنظمة عن شهادات متطابقة "اشتباهها بأن منفذي عمليات الخطف والإعدام هم عناصر ملثمون من قوى الدفاع والأمن بلباس أسود".

ومن جهته، قدّر مرصد الكرامة الإنسانية أن "أكثر من 50 مدنيا غير مسلحين… خُطفوا في توغوري، وأعدموا على طريق بوروم على أيدي قوات الأمن والجيش". وندّدت المنظمة بهذه "الأفعال الوحشية".

وأكد المرصد -استنادا إلى مصادر محلية- أن "أغلبية الضحايا قد تكون من عرقية الفولان، وأن بينهم نساء وأطفالا. وكان تم توقيفهم في سوق توغوري، بينما اقتيد آخرون من منازلهم".

في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة، ليونيل بيلغو، إن "الحكومة ترفض وتندد بهذه الادعاءات التي تمس صورة الجيش الذي يظل جمهوريا وملتزما بمكافحة الإرهاب لضمان أمن السكان".

وأضاف المتحدث أن الجيش فتح تحقيقا للتثبت من هذه الادعاءات.

وبصورة منتظمة، ينفي الجيش البوركينابي التهم الموجهة إليه بتنفيذ إعدامات خارج القانون، متهما أحيانا مجموعات مسلحة بذلك.

كما اتهمت منظمات أخرى غير حكومية -على غرار هيومن رايتس ووتش- الجيش البوركينابي بتنفيذ "إعدامات خارج إطار القضاء" خلال عمليات لمكافحة الإرهاب.