حريات|يونان

بينهم طفلة توفيت أختها بلسعة عقرب.. دعوة عاجلة لإنقاذ لاجئين سوريين محاصرين بين اليونان وتركيا

MYTHILINI, GREECE - MARCH 07: Asylum seeker children sit near the port of Mytilene on the island of Lesbos on March 7, 2020 in Mytilene, Greece. A warship is hosting some of 500 migrants who arrived from Turkey to the island of Lesbos in the last few days. Thousands of refugees and migrants have flocked to the Greece, Turkey border after Turkey announced that it would open border gates for a period of 72hrs to allow refugees to cross into European countries after thirty three Turkish soldiers were killed in a Syrian air raid in Idlib. (Photo by Milos Bicanski/Getty Images)
الحدود اليونانية التركية تستقطب الآلاف من الحالمين بالهجرة إلى أوروبا (غيتي)
15/8/2022

دعت لجنة الإنقاذ الدولية الخيرية -اليوم الاثنين- إلى إجلاء فوري لـ39 لاجئا سوريا، قالت إنهم ما زالوا محاصرين في جزيرة صغيرة في نهر إيفروس على الحدود بين اليونان وتركيا.

من جهته، قال وزير الهجرة اليوناني نوتس ميتاراشي إن بلاده لم ترصد وجود أي أشخاص على الجزيرة التي تقول إنها خارج الأراضي اليونانية، وقال إن أثينا نبهت السلطات التركية بشأن هذه القضية.

في حين امتنعت وزارة الداخلية التركية عن التعليق.

وقال مدير لجنة الإنقاذ الدولية باليونان ديميترا كالوجيروبولو "ندعو السلطات المسؤولة -على الجانبين- إلى تسهيل مساعدة هؤلاء الأشخاص، وإجلائهم من هذه الجزيرة إلى بر الأمان، وضمان حصولهم بشكل نزيه وكامل على إجراءات اللجوء".

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه توجد على الجزيرة طفلة عمرها 9 سنوات في حالة حرجة ولا تحصل على رعاية طبية.

وأشارت أيضا إلى تقارير إعلامية قالت إن أختها البالغة من العمر 5 سنوات توفيت بعد أن لسعها عقرب، وإن اللاجئين حاولوا الوصول إلى البر اليوناني لكن تم إبعادهم.

ولم تؤكد السلطات اليونانية أيا من هذه المعلومات، ونفت مرارا طرد اللاجئين أو المهاجرين عند النقاط الحدودية.

المصدر : رويترز