شبكة حقوقية: قسد تخطف 16 صحفيا بحملة أمنية في الرقة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اعتقلت ما لا يقل عن 16 صحفيا وإعلاميا، وذلك خلال حملة أمنية شنّتها في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقالت في بيان يوم أمس الأحد "دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية اعتقلت ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتان، عبر مداهمة أماكن وجودهم في مدينة الرقة في 30 من (يوليو) تموز" المنصرم.

وأضافت الشبكة "الإعلاميون يعملون لدى عدة جهات إعلامية ومؤسسات محلية، حيث اعتقلوا من قبل جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووُجهت لهم تهمٌ بالتجسس".

وأشارت إلى أن "قسد" تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، "فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقارّ الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، كما مُنع المحتجزون من التواصل مع ذويهم أو توكيل محام".

وأعربت الشبكة الحقوقية عن خشيتها من أن "يتعرض الإعلاميون المعتقلون لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين" مؤكدةً أنها رصدت أيضاً "تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم".