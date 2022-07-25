فقد الذاكرة بسبب الاعتداء عليه.. إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني مريض

أفرجت إسرائيل عن أسير فلسطيني في "حالة صحية صعبة ومؤلمة وفقدان للذاكرة، نتيجة تعرضه لاعتداءات جسدية ونفسية خلال اعتقاله"، وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أمس الأحد.

وحمّل رئيس الهيئة قدري أبو بكر -في بيان وصل الأناضول- الحكومة الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المحرر محمد عبيد من بلدة عنزة جنوبي جنين شمال الضفة.

وأفاد أبو بكر بأنه تم الإفراج عن عبيد وإلقاؤه عند ما يسمى "معبر السبع" في حالة صحية "صعبة ومؤلمة".

وأوضح أبو بكر أن عبيد "كان معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عام ونصف، وتعرض خلال اعتقاله لاعتداءات جسدية ونفسية أدت إلى فقدانه الذاكرة، لدرجة أنه أصبح غير قادر على القيام بأموره اليومية".

وأشار إلى أنه تم نقل الأسير المحرر عبيد إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل (جنوب) إثر عدم تمكنه من التعرف على شقيقه وذويه الذين وصلوا إلى المستشفى.

وأضاف أبو بكر أن حالة الأسير عبيد "تعكس مدى وحشية الاحتلال الذي يتلذذ ويتفنن في الانتقام من الأسرى، وأصبح النيل من حياتهم ومعنوياتهم هدفا حقيقيا للسجانين وعشاق العنصرية والحقد لدى منظومة الاحتلال".

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتوجه الفوري إلى مستشفى عالية، و"توثيق هذه الجريمة المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

يذكر أن الأسير محمد عبيد اعتقل في فبراير/شباط 2021 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 18 شهرا، وهو متزوج وأب لـ3 أطفال.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4650 أسيرا وذلك حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بينهم مئات الأسرى المرضى، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.