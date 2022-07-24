3300 تحقيق في روسيا بتهمة "النيل من اعتبار" الجيش

فتحت الشرطة الروسية أكثر من 3300 تحقيق في قضية "النيل من اعتبار الجيش"، وهو جرم أُقر في مطلع مارس/آذار الماضي لقمع انتقادات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكرت منظمة "سيتيفيي سفوبودي" (Setevye Svobody) التي تقدم مساعدة قانونية لضحايا "القمع السياسي" في روسيا، أنها أحصت تلك الأعداد بين الرابع من مارس/آذار الماضي و14 يوليو/تموز الجاري انطلاقا من قواعد بيانات وزارة الداخلية الروسية.

وأوضحت المنظمة في حسابها على تليغرام أن "الشرطة الروسية تحرر متوسط 35 محضرا بتهمة النيل من اعتبار الجيش في كل يوم عمل".

ويعاقب هذا الجرم بغرامة تصل إلى 100 ألف روبل (1700 يورو) للأفراد وإلى مليون روبل (17 ألف يورو) لشخص معنوي (مؤسسة أو منظمة). ويعود للمحكمة أن تحدد المبلغ بعد الجلسة.

ووفق المنظمة غير الحكومية، أمرت المحاكم الروسية حتى الآن بدفع أكثر من 1500 غرامة بتهمة "النيل من اعتبار" الجيش تتخطى قيمتها الإجمالية 50 مليون روبل (845 ألف يورو).

من جهة أخرى، أفادت منظمة "أو في دي إنفو" (OVD-Info) غير الحكومية بملاحقة نحو 200 شخص في روسيا نددوا بغزو أوكرانيا في إطار قضايا جنائية قد تصدر فيها عقوبات شديدة بالسجن.

وحكم في هذا السياق على أليكسي غورينوف العضو المنتخب في مجلس بلدية موسكو في الثامن من يوليو/تموز الجاري بالسجن 7 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" حول الجيش الروسي بعدما ندد علنا بالهجوم على أوكرانيا.