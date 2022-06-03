بدأ عدد من اللاجئين داخل مركز للاحتجاز في بريطانيا إضرابا عن الطعام، احتجاجا على قرار ترحيلهم إلى رواندا اعتبارا من 14 يونيو/حزيران الجاري.

وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي" (BBC)، الجمعة، فقد شاركها 17 شخصا في مركز "بروك هاوس" لاحتجاز المهاجرين بالعاصمة لندن، تفاصيل الوثيقة التي تلقوها من وزارة الداخلية بشأن خطة ترحيلهم إلى رواندا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وجاء في الوثيقة المؤلفة من 20 صفحة أن قرار الترحيل سينفذ في 14 يونيو/حزيران، وأنه لا يمكن للمهاجرين الاعتراض على القرار.

وبحسب المهاجرين، فإن السلطات البريطانية في مركز الاحتجاز صادرت منهم هواتفهم الذكية، ومنحتهم بدلا منها أجهزة قديمة غير مزودة بكاميرا أو اتصال إنترنت.

وأعلنت بريطانيا في أبريل/نيسان الماضي، خطة جديدة لإعادة توطين طالبي اللجوء في المملكة المتحدة ونقلهم إلى رواندا.

انتقادات

وصف السياسي البريطاني المخضرم اللورد ألفريد دوبس، خطة ترحيل المهاجرين من بلاده إلى رواندا بأنها "سياسة مخزية".

وقال دوبس، في مقابلة مع الأناضول بمكتبه في العاصمة البريطانية لندن، "أعتقد أن لدينا التزامًا بحماية الأشخاص الذين فروا من بلادهم بحثًا عن الأمان".

وفازت حكومة المحافظين البريطانية في الانتخابات العامة في 2019 بعد وعود بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستعادة السيطرة، ولا سيما فيما يخص الهجرة واللاجئين وطالبي اللجوء.

وفي إطار محاولتها تلبية مطالب مؤيديها، كشفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، في أبريل/نيسان من العام ذاته، عن خطة رواندا، التي تتضمن ترحيل المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، إلى رواندا.

ويرى مؤيدو الخطة، أن هذا الإجراء الصارم مطلوب لاحترام إرادة الشعب البريطاني، وتفكيك عصابات التهريب الدولية التي تستفيد من الاتجار بالبشر.

فيما استنكر النقاد، من أعضاء البرلمان (النواب) من جميع الأحزاب، بما في ذلك الحزب الحاكم، وكذلك الجمعيات الخيرية وحتى كنيسة إنجلترا، هذه الخطوة، باعتبارها "سياسة غير أخلاقية تسيء إلى بريطانيا".

ومن بين أولئك النقاد، اللورد دوبس، المولود في 5 ديسمبر/كانون الأول 1932 في براغ، وكان أحد الأطفال التشيكيين الذين تم إنقاذهم من النازيين بين مارس/آذار، وسبتمبر/أيلول 1939 في إطار جهود "كيندر ترانسبورت" (Kindertransport)، وهي خطة ساعدت الأطفال اليهود الأوروبيين على الهروب إلى بر الأمان في بريطانيا.

وتعليقا على تقارير في وسائل الإعلام المحلية تفيد بأن المسلمين قد يواجهون تمييزا في رواندا، وهي دولة ذات نظرة مسيحية محافظة، قال السياسي البريطاني إنه "لا ينبغي إرسال الأشخاص إلى دولة يحتمل أن يكونوا فيها غير آمنين".

وبما يخص شعار "استعد السيطرة" الشهير خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، يقول اللورد دوبس إنه يعني "ابق المهاجرين خارجا".

كما وصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "كارثة"، قائلا: "في البداية، كان ذلك يعني إبعاد البريطانيين من دول الاتحاد الأوروبي، ثم تحول إلى إبعاد المهاجرين أيضا".

وحول سبب الاهتمام الذي حظي به أولئك الذين وصلوا في قوارب صغيرة، قال إن طريقهم كان مرئيًا للكاميرات بشكل أكبر بكثير من المسار السابق، حيث كان المهاجرون يختبئون في شاحنات قبل السماح لهم بالخروج داخل حدود بريطانيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 9 آلاف شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة منذ مطلع العام الجاري، في حصيلة لم يعتبرها اللورد دوبس "كبيرة".

وأشار إلى أن "اللاجئين يمثلون جزءًا صغيرًا من الهجرة الداخلية، وعلى أي حال، فإن بريطانيا تعاني حاليًا من نقص في العمالة". وأعرب عن "حاجة بلاده إلى يد عاملة، وبالتالي هناك ضرورة لاتباع سياسة هجرة معقولة وإنسانية للاجئين".

واختتم دوبس حديثه بالقول "إذا تمكنا من الجمع بين دعم حقوق الإنسان للمهاجرين والاستفادة منهم في التعامل مع نقص العمالة في البلاد، فهذا سيكون حلا جيدا".

و"دوبس" كان نائبا في البرلمان عن حزب العمال يسار الوسط بين عامي 1979 و1987. وفي عام 1994، تم تعيينه كنائب لمجلس اللوردات، حيث كان عضوا نشطا فيه، وعمل على مر السنين، بلا كلل من أجل اللاجئين وطالبي اللجوء.