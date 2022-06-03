أميركا تحذر من وضع الأقليات الدينية في العالم وتدعو للتصدي للمشاعر المعادية للإسلام والمسلمين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الحرية الدينية وحقوق الأقليات الدينية مهددتان في جميع أنحاء العالم، ودعا إلى ضرورة العمل على التصدي للمشاعر المعادية للإسلام والمسلمين.

وكان بليكن يتحدث عقب صدور التقرير السنوي حول الحريات الدينية في العالم، وقال إنه "على سبيل المثال، في الهند؛ أكبر ديمقراطية في العالم وموطن لتنوع كبير في المعتقدات، شهدنا هجمات متزايدة على الناس ودور العبادة".

من جانبه، قال رشاد حسين -الذي يقود جهود وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم- إن بعض المسؤولين الهنود "يتجاهلون أو حتى يدعمون الهجمات المتزايدة على الأشخاص ودور العبادة".

وأشار تقرير الحريات الدينية إلى أن الهجمات على أفراد من الأقليات الدينية -بما يشمل القتل والاعتداء والترهيب- حدثت طوال العام الماضي في الهند. وشمل ذلك القصاص من أجل الأبقار بشن اعتداءات على غير الهندوس بزعم ذبحهم أبقارا أو التجارة في لحومها.

ويعد معظم الهندوس -الذين يمثلون نحو 80% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة- الأبقار مقدسة. وسنت العديد من الولايات التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي -الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي- قوانين أو شددت قوانين قديمة ضد ذبح الأبقار.

ودعا وزير الخارجية الأميركي إلى ضرورة العمل على التصدي للمشاعر المعادية للإسلام والمسلمين، وأوضح أن قمع الحكومة الصينية أقلية الإيغور المسلمة "ما زال مستمرا"، وأشار إلى أن تقرير الحريات الدينية لسنة 2021 يشير إلى انتهاكات في عدد من الدول -بينها الصين وروسيا وأفغانستان- وأكد ضرورة التركيز على أن يمارس الناس شعائرهم الدينية بحرية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ترصد عبر تقرير الحريات الدينية القيود التي تفرض على الأقليات الدينية في نحو 200 دولة حول العالم.