طالبت بأن يكون "شجاعا".. 60 منظمة حقوقية تدعو للشفافية في اختيار خليفة باشليه

دعا العشرات من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تعيين خليفة "شجاع" للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وذلك لمواجهة الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدول القوية.

وشدّدت أكثر من 60 منظمة، في رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، على وجوب أن تتّسم عملية اختيار خليفة باشليه بالشفافية.

قالت هذه المنظمات، ومن بينها العفو الدولية "أمنستي" وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إنّه يجب أن يكون المفوّض السامي المقبل "نصيراً لحقوق الإنسان يتحلّى بالشجاعة والمبادئ".

وأضافت أنّ منصب المفوّض السامي "يتطلّب التزاماً قوياً (…) لمكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق الإنصاف والمطالبة بالمحاسبة عن كلّ الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترتكبها أقوى الحكومات".

وشدّدت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالتها على أنّ هذا الدور "يتطلّب ممّن يؤديه أن يكون المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في العالم، وهو أمر يختلف عن دور الدبلوماسي أو المبعوث السياسي".

وأكّدت الرسالة أنّ "إبداء التضامن مع الضحايا والتنديد علناً بالانتهاكات يجب أن يعلوَا على الحوار الودّي مع الحكومات".

ومنتصف يونيو/حزيران الجاري، أعلنت باشليه أنّها لن تترشّح لولاية ثانية على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعد ولايتها الحالية المقررة أن تنتهي آخر أغسطس/آب القادم.

وغالباً ما يتعرّض المفوضون السامون لحقوق الإنسان لضغوط سياسية قوية من مختلف دول العالم.

كما طالبت المنظّمات الحقوقية بأن يتّسم اختيار خليفة باشليه بـ "الشفافية" وأن يكون نتيجة عملية "استشارية".