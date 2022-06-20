اتهام الجيش الإثيوبي باقتراف 30 عملية قتل خارج القانون

قالت لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية إن تسجيلا مصورا نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر ارتكاب قوات الأمن الحكومية نحو 30 عملية قتل خارج إطار القانون في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأظهر التسجيل المصور، الذي انتشر على نطاق واسع منذ يوم الجمعة، مجموعة رجال يرتدون زي الجيش ويجبرون رجالا على النزول من شاحنات متوقفة على جانب طريق زراعي قبل أن يطلقوا النار عليهم.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية -نقلا عن أحاديث أجرتها مع شهود- إن "قوات الأمن الحكومية قتلت 30 شخصا على الأقل قائلة إنهم أعضاء في جيش تحرير أورومو".

ولم يرد ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة أو الكولونيل جيتنيت أداني المتحدث باسم الجيش أو المتحدث باسم الإدارة المحلية في أمهرة على طلب التعليق.

وجيش تحرير أورومو جماعة محظورة منبثقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة كانت محظورة في السابق لكنها عادت من المنفى بعد تولي آبي أحمد منصب رئيس الوزراء في عام 2018.

وشكل جيش تحرير أورومو تحالفا العام الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة الاتحادية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في صراع أودى بحياة الآلاف وشرّد الملايين.