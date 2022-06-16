في عيد الصحافة العراقية الـ153.. دعوات لمحاسبة قتلة الإعلاميين وحمايتهم

ذكرى تأسيس جريدة الزوراء عام 1869 تعد مناسبة سنوية للاحتفال بعيد الصحافة العراقية لكونها أول جريدة صدرت في العراق.

احتفت الصحافة العراقية أمس الأربعاء بالذكرى الـ153 على تأسيسها، وسط دعوات للجهات المعنية بحماية الصحفيين العاملين في العراق وضمان حقوقهم، وتذكّر الصحفيين الذين اغتيلوا أو قتلوا خلال السنوات السابقة.

وتعد ذكرى تأسيس جريدة الزوراء عام 1869 مناسبة سنوية للاحتفال بعيد الصحافة العراقية، لكونها أول جريدة صدرت في العراق.

وعلى الرغم من عدم وجود أجواء احتفال من قبل الصحفيين أو العاملين بالمجال الإعلامي الذين نشر معظمهم صور زملائهم الذين قتلوا خلال السنوات الماضية، فإن الجهات السياسية والحكومية وقيادات فصائل مسلحة قدموا التهاني للأسرة الصحفية العراقية بمناسبة عيدها.

وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عبر حسابه على تويتر، "نعقد الآمال بهذه المناسبة لكي تبقى صحافتنا المنبر الحرّ والركن الأساس في ديمقراطيتنا الناشئة، والمتصدية للدفاع عن الوطن ودعم وحدته. المجد والرفعة لشهداء الكلمة الحرة والأمانة الصحفية وكل شهداء العراق".

نهنىء الصحافيين العراقيين بمناسبة ذكرى عيدهم الـ ١٥٣، ونحن نعقد الآمال بهذه المناسبة لأن تبقى صحافتنا المنبر الحرّ والركن الأساس في ديمقراطيتنا الناشئة، والمتصدية للدفاع عن الوطن ودعم وحدته. المجد والرفعة لشهداء الكلمة الحرة والأمانة الصحفية وكل شهداء العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 15, 2022

في حين كتب القيادي في تحالف السيادة السني أحمد عبد الله الجبوري على حسابه في تويتر "نتمنى أن يمارس الصحفيون أعمالهم بأجواء تسودها حرية التعبير والديمقراطية والوصول الآمن للمعلومة، ترسيخا لمبدأ الحريات".

نهنيء ونبارك لاصحاب الاقلام الحرة ولكل الاسرة الصحفية بمناسبة العيد ال 153 للصحافة العراقية

ونتمنى ان يمارس الصحفيون اعمالهم باجواء تسودها حرية التعبير والديمقراطية ووالوصول الامن للمعلومة ، ترسيخا لمبدأ الحريات

سائلين الباري عز وجل ان يرحم شهداء الصحافة العراقية . — الدكتور احمد عبدالله عبد الجبوري…ابو مازن . (@Abo_Mazann) June 15, 2022

من جانبها، عبّرت عضو مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، عبر حسابها على تويتر، عن أسفها لاتجاه الصحافة المقروءة نحو الانقراض، بسبب انعدام المؤسسات الداعمة لها، وقالت "ندعو الدولة إلى إيجاد فرص متكافئة للدعم المالي من أجل استمرار صاحبة الجلالة".

في ذكرى تأسيس أول صحيفة (الزوراء)، نهنئ الأسرة الصحفية ونتمنى أن تحافظ على مكانتها باعتماد المصداقية والموضوعية.. ويؤسفنا اتجاه الصحافة المقروءة نحو الانقراض؛ بسبب انعدام المؤسسات الداعمة لها، لذا ندعو الدولة إلى إيجاد فرص متكافئة للدعم المالي؛ من أجل استمرار صاحبة الجلالة. pic.twitter.com/0HStbeWkPR — Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) June 15, 2022

وعبّر صحفيون عن استيائهم من الاستهداف المتكرر الذي يتعرضون إليه هم وزملاؤهم العاملون في الميدان، داعين إلى محاسبة قتلة الصحفيين وتطبيق القوانين الخاصة بضمان حقوقهم وحمايتهم.

وعلقت الإعلامية سجد الجبوري، عبر حسابها على تويتر، قائلة "عيد بأية حال عُدت يا عيد… بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟". وأضافت "كل من في الصور شهيد أراد أن يقول كلمته بحرية في بلد يفترض أنه ديمقراطي ويحتفل بعيد الصحافة العراقية".

عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ … بما مَضَى أم بأمْرٍ فيك تجْديدُ ؟ كل من في الصور شهيد أراد أن يقول كلمته بحرية في بلد يفترض أنه ديمقراطي ويحتفل بـ #عيد_الصحافة_العراقية pic.twitter.com/v5kKrzf7iX — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) June 15, 2022

وكتب الإعلامي محمد الكبيسي، على حسابه في تويتر، "في عيد الصحافة نستذكر الجرائم ضد الصحفيين من دون وضع حد لها، والتضييق على وسائل الإعلام في حرية التعبير رغم أن الدستور قد كفلها، ونستذكر تخاذل النقابات في الدفاع عنا، بل تبرأت منا في بعض الأحيان".

في عيد الصحافة نستذكر الجرائم ضد الصحفيين دون وضع حد لها، والتضييق على وسائل الإعلام في حرية التعبير رغم أن الدستور قد كفلها، ونستذكر تخاذل النقابات في الدفاع عنا بل تبرأت منا في بعض الأحيان. تحية للصحافة والصحفيين الذين لم يبيعوا أقلامهم للفاسدين — محمد الكبيسي (@malkobaysi) June 15, 2022

أما الإعلامي زيد عبد الوهاب الأعظمي فطالب -في تغريدة على تويتر- السلطات العراقية بالكشف عن قتلة الصحفيين وتعويض عوائلهم.