حريات|ميانمار (بورما)

ووتش: 135 ألف معتقل مسلم في عقد من الاضطهاد بميانمار

COX'S BAZAR, BANGLADESH - NOVEMBER 01: Rohingya Muslim refugees crowd on a berm as they wait to be allowed to proceed after fleeing over the border from Myanmar into Bangladesh at the Naf River on November 1, 2017 near Anjuman Para in Cox's Bazar, Bangladesh. More than 600,000 Rohingya refugees have flooded into Bangladesh to flee an offensive by Myanmar's military that the United Nations has called 'a textbook example of ethnic cleansing'. The refugee population continues to swell further, with thousands more Rohingya Muslims making the perilous journey on foot toward the border, or paying smugglers to take them across by water in wooden boats. Hundreds are known to have died trying to escape, and survivors arrive with horrifying accounts of villages burned, women raped, and scores killed in the 'clearance operations' by Myanmar's army and Buddhist mobs that were sparked by militant attacks on security posts in Rakhine state on August 25, 2017. What the Rohingya refugees flee to is a different kind of suffering in sprawling makeshift camps rife with fears of malnutrition, cholera, and other diseases. Aid organizations are struggling to keep pace with the scale of need and the staggering number of them - an estimated 60 percent - who are children arriving alone. Bangladesh, whose acceptance of the refugees has been praised by humanitarian officials for saving lives, has urged the creation of an internationally-recognized 'safe zone' where refugees can return, though Rohingya Muslims have long been persecuted in predominantly Buddhist Myanmar. World leaders are still debating how to confront the country and its de facto leader, Aung San Suu Kyi, a Nobel Peace Prize laureate who championed democracy, but now appears unable or unwilling to stop the army's brutal crackdown. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
مسلمو ميانمار عانوا عقودا من الاضطهاد والقهر (غيتي)
15/6/2022

قالت هيومن رايتس ووتش إن سلطات ميانمار احتجزت بشكل تعسفي وإلى أجل غير مسمى في ولاية راخين منذ عقد؛ أكثر من 135 ألف من مسلمي الروهينغا والكامان.

ووثقت هيومن رايتس ووتش كيف استفادت السلطات من حملة التطهير العرقي التي أطلقتها في يونيو/حزيران 2012 لفصل السكان وحبسهم.

ومن خلال الحسابات الفردية والصور ومقاطع الفيديو، تكشف المنظمة عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد والسجن، حرمت الروهينغيين من حريتهم وهددت حياتهم وسبل عيشهم.

وقالت شاينا باوشنر، باحثة آسيا في هيومن رايتس ووتش إن "الاضطهاد الذي يمارسه المجلس العسكري في ميانمار لشعب الروهينغا هو النتيجة المتوقعة لعدم مواجهة الجيش أي عواقب لعقد من التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري".

وأضافت أنه "على الحكومات المعنية الآن أن تفعل ما كان ينبغي أن تفعله في عام 2012 باتباع جميع السبل لمحاسبة مسؤولي ميانمار على جرائمهم الجسيمة وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكاتهم".

وفي أعقاب أعمال العنف في يونيو/حزيران 2012، بدأ مسؤولو البلدات وحرس الحدود في إجبار الروهينغا على الانتقال إلى المخيمات التي سرعان ما تم إغلاقها بسياج من الأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش العسكرية.

ووفق المنظمة فقد ازدادت القيود الشديدة المفروضة على الحركة وسبل العيش والوصول إلى المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية سوءا خلال العقد الماضي، وتضاعفت بسبب الظروف المعيشية اللاإنسانية هناك.

ووفق المنظمة أدت تلك السياسات إلى تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد، مما وضع الأساس لفظائع عسكرية أكثر وحشية وتنظيما في عامي 2016 و2017.

المصدر : منظمة هيومن رايتس ووتش