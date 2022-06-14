"أميركيون من أجل الديمقراطية" تدعو البحرين لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السجناء من السل

دعت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين "إيه دي إتش آر بي" (ADHRB) السلطات البحرينية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السجناء من السل والإهمال الطبي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت المنظمة في بيان أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني إن "التفشي الجديد لمرض السل في سجن "جو" سلط الضوء مرة أخرى على قضية الإهمال الطبي في البحرين، لا يزال يتم تسجيل حالات جديدة من المصابين بالسل والأمراض الأخرى، ومن المتوقع أن يكون المزيد منها إيجابيا في الأيام القادمة".

وأضافت "غالبا ما كان الإهمال الطبي المنهجي الذي استخدمته السلطات البحرينية ضد السجناء السياسيين مصدر قلق لمختلف الأطراف المحلية والدولية الحقوقية، إن تفشي مرض السل هو مجرد حالة واحدة تسلط الضوء على انتهاك السلطات البحرينية المستمر لمسؤولياتها تجاه السجناء السياسيين".

وتابعت أنه "في يونيو/حزيران 2022 تأكدت إصابة السجين السياسي في سجن جو حسن عبد الله حبيب بمرض السل، كما ظهرت أعراض الإصابة على سجينين آخرين، ولكن لم يتم تأكيدها بعد".

وقالت المنظمة "وبحسب ما يظهر ونرصده تاريخيا من إهمال طبي ممنهج في السجون البحرينية والطبيعة المنهجية للاعتداءات التي تستهدف سجناء الرأي فإن منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين تشعر بالقلق البالغ من أن تؤدي هذه الحالات المبكرة إلى تفشي واسع لمرض السل".