باشليه تطالب إسرائيل بفتح تحقيق جنائي في قتل شيرين أبو عاقلة

طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إسرائيل بفتح تحقيق جنائي في قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وخلال عرض تقريرها السنوي ضمن الدورة الـ50 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالبت باشليه إسرائيل بالتحقيق في كل قضايا القتل التي تسببت فيها قواتها.

كما حذرت من أن مناخ الإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من العنف.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية بشأن مقتل مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة عن احتمال أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق النار وقتلها. وتوصلت الصحيفة لنتائج التحقيق بعد مراجعة مقاطع فيديو وزيارات ميدانية وتحليلات خبراء مختصين صوت طلقات النار.

وأخضعت صحيفة واشنطن بوست 15 مقطع فيديو للتحليل والمراجعة في أثناء تحقيق لها بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة. ووفق التحقيق، لم يكن هناك أي مسلحين في المنطقة، وأن جنديا إسرائيليا أطلق النار وقتل مراسلة الجزيرة على الأرجح، وهي نتيجة متطابقة لسابقتها من التحقيقات.

المقاطع التي استقتها الصحيفة تنوعت بين مصادر من وسائل التواصل الاجتماعي، وصور للحدث، وزيارتين للمكان، دعمتها بصور وغرافيك تحدد الأماكن والتمركزات.

ولم تكتف الصحيفة بمراجعة الصور، بل أخضعت صوت إطلاق النار أيضا للتحليل من قبل خبيريْن متخصصين، وهو ما كشف عن أن إطلاق النار تم من مسافة تتطابق تقريبا مع المسافة التي كانت بين الصحفيين وموقع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدر التحقيق المسافة بين الطرفين بـ182 مترا، وأكد احتمال أن شيرين وبقية زملائها كانوا ظاهرين جليا بوصفهم صحفيين من موقع عربات الجيش الإسرائيلي.

وحسب الصحيفة الأميركية، لم يمنح الجنود الإسرائيليون الصحفيين فرصة للتراجع، إذ أطلقوا 6 طلقات نارية بعد أقل من 30 ثانية من توجههم نحو موقع الجيش الإسرائيلي.

وكان بين الخبراء -الذين أشركتهم واشنطن بوست في تحقيقها- خبير الصوت والمستشار السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، ستيفن بيك، الذي وجد أن أول رشقتين حملتا معهما نحو 13 طلقة أطلقت تجاه الصحفيين وعلى مسافة قريبة جدا منهم.

وقبل يومين، نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بعدم إجراء أي تحقيق دولي بعد مرور شهر على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، مطالبة بضغط دولي للكشف عن الحقيقة، في حين شهدت مدينة جنين بالضفة الغربية وقفة لإحياء ذكرى اغتيال الزميلة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود -في تقرير- إنه بعد مرور شهر على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، فإنه لم يجر أي تحقيق دولي مستقل للوصول إلى الحقيقة، مما يشكل إخفاقا إضافيا في تحقيق العدالة للصحفيين.

وأكدت المنظمة أنه بالرغم من عدم إجراء أي تحقيق فعلي حتى الآن في مقتل شيرين، فإن تحليلات خبراء من عدة منظمات تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تكون هي التي أطلقت الرصاصة التي قتلتها.